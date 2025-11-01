Dự báo Biển Đông sắp có bão số 13, miền Trung mưa lớn 700 mm

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay 1.11, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về khả năng xuất hiện bão số 13 trên Biển Đông và diễn biến mưa lớn ở miền Trung những ngày đầu tháng 11.

Các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đang có mưa lớn ẢNH; VNDMS

Theo chuyên gia này, vùng biển phía đông Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới. Lúc 7 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9 độ vĩ bắc và 138 độ kinh đông, di chuyển hướng tây. Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

"Các dự báo từ các đài khí tượng quốc tế hiện nay nhận định cơn bão này có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong khoảng ngày 5 - 6.11. Chúng tôi đang theo dõi sát những diễn biến áp thấp nhiệt đới để thông tin, cảnh báo sớm trong những ngày tới", vị chuyên gia cho hay.

Miền Trung mưa lớn 3 ngày đầu tháng 11

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm qua 31.10 đến sáng sớm nay 1.11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 50 - 120 mm. Một số nơi mưa lớn hơn như Thành Sen (Hà Tĩnh) có lượng mưa lên tới 210,6 mm; Sơn Trạch (Quảng Trị) là 231,4 mm; Trà Hiệp (Quảng Ngãi) là 247,8 mm..

Dự báo thời tiết từ ngày 1 - 3.11, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to 200 - 450 mm, cục bộ 700 mm. Khu vực nam Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi mưa to 100 - 250 mm, có nơi mưa rất to trên 350 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh đang lên, các sông ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng biến đổi chậm.

Nguy cơ lũ chồng lũ, Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện xả lũ từ sáng 1.11.2025

Dự báo từ 1 - 5.11, trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên trên mức báo động 1, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang và sông Thạch Hãn (Quảng Trị), các sông từ Huế đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên mức báo động 3.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đến ngày 1.11, mưa lũ miền Trung đã làm 29 người chết (Huế 12 người, Đà Nẵng 11 người, Quảng Trị 4 người, Lâm Đồng 2 người); 6 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Huế 1 người, Đà Nẵng 4 người); 43 người bị thương (Quảng Trị 3 người, Huế 1 người, Đà Nẵng 31 người, Quảng Ngãi 8 người).

Theo dữ liệu trên Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam, các từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sáng nay vẫn đang mưa lớn. Miền Trung vẫn còn 22.119 nhà bị ngập lụt. Trong đó, Hà Tĩnh 1.705 nhà, Quảng Trị 3.608 nhà, Huế 11.573 nhà, Đà Nẵng 4.600 nhà, Lâm Đồng 633 nhà.