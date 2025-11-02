Biển Đông gió giật cấp 9, sóng cao 5 m trước bão Kalmaegi

Chiều 2.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo vùng áp thấp kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới gây ra thời tiết nguy hiểm cho tàu, thuyền trên nhiều vùng biển: khu vực bắc Biển Đông, nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, vịnh Thái Lan trước khi bão Kalmaegi đi vào Biển Đông.

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi (bão số 13) ẢNH: ĐÀI KHÍ TƯỢNG NHẬT BẢN

Lúc 13 giờ hôm nay, vùng áp thấp này có vị trí khoảng 12,5 - 13,5 độ vĩ bắc và 110,5 - 111,5 độ kinh đông, nối với dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 11 - 14 độ vĩ bắc.

Do tác động của tổ hợp này kết hợp với không khí lạnh, vùng biển từ nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, vịnh Thái Lan, vùng biển phía nam khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông đã có mưa rào và giông rải rác. Tại trạm Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) chiều nay đo được gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) gió giật cấp 7.

Dự báo trong đêm nay 2.11 và ngày 3.11, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m. Vùng biển vịnh Bắc bộ gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 2,5 - 3,5 m. Vùng biển từ nam Quảng Trị - Quảng Ngãi gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 3 m.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nói trên có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, lốc xoáy, sóng lớn.

Biển Đông có thể 'gánh' 2 - 3 cơn bão trong tháng 11

Bão Kalmaegi vào Biển Đông trong ngày 5.11

Trong đêm 1.11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là cơn bão Kalmaegi. Dự báo cập nhật đến sáng nay, các đài khí tượng quốc tế Nhật Bản, Hồng Kông, Mỹ đều có chung nhận định cơn bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông trong ngày 5.11.

Đặc biệt, Nhật Bản dự báo bão Kalmaegi sẽ đạt cường độ gió mạnh lên tới 144 km/giờ khi đi vào Biển Đông, là cơn bão rất mạnh.

Tại cuộc họp chiều ngày 1.11, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia nhận định, khoảng ngày 5.11, Biển Đông sẽ đón bão số 13, đây là cơn bão mạnh khi hoạt động trên biển. Dự báo bão số 13 có thể đạt cường độ mạnh nhất ở cấp 12 khi hoạt động trên vùng biển đặc khu Trường Sa.

Cũng theo dự báo, khoảng ngày 7.11, bão số 13 di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ TP.Đà Nẵng - Khánh Hòa. Hoàn lưu bão số 13 có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh trung Trung bộ, nam Trung bộ và Tây nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6.11 - 9.11.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão Kalmaegi trên vùng biển phía đông Philippines và sẽ phát tin cảnh báo sớm khi cơn bão này di chuyển đến gần Biển Đông.