Thời sự

Quảng Trị: 1 người mất tích do vượt qua ngầm tràn có nước lũ dâng cao

Bá Cường
Bá Cường
02/11/2025 19:45 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tổ chức tìm kiếm 1 người phụ nữ bị mất tích khi cố gắng vượt qua ngầm tràn đang có nước lũ dâng cao.

Tối 2.11, thông tin từ UBND xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn khiến các ngầm tràn dâng cao, trên địa bàn đã xảy ra vụ 1 người mất tích do bị nước cuốn trôi.

Quảng Trị: 1 người mất tích do vượt qua ngầm tràn có nước lũ dâng cao- Ảnh 1.

Đoạn ngầm tràn khiến chị T. gặp nạn khi đi làm về

ẢNH: B.H

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị H.T.V (36 tuổi, trú tại thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp) đi làm rẫy về thì ngang qua một ngầm tràn có nước ngập sâu. Lực lượng chức năng đã có cảnh báo và tuyên truyền về việc không di chuyển qua ngầm tràn khi nước đang ngập. Nhưng do muốn về nhà, nên chị H.T.V cùng một người nữa quyết định băng qua đoạn ngầm tràn.

"Khi đi làm thì nước chưa ngập sâu, nhưng mưa lớn khiến nước dâng lên cao và chảy xiết. Chị V. bị nước cuốn trôi, người còn lại may mắn lên được bờ", ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp nói.

Sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp đã tìm cách tiếp cận hiện trường, tuy nhiên do mưa lớn, đường giao thông có điểm ngập sâu, xe không qua được.

Người dân và lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Mưa lớn, nhiều vùng ngập sâu, người dân ở xã Phong Nha (Quảng Trị) phải khiêng heo đến nơi cao ráo...

