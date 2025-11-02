Bé gái mất tích trong dòng nước dữ sau vụ hồ chứa bị vỡ trên núi

Khoảng 21 giờ ngày 1.11, người dân nghe tiếng nổ lớn trên núi trước khi hồ chứa nước bị vỡ tung, dòng nước đổ xuống cuồn cuộn như sông lũ, kéo theo cây cối, bùn đất và rác thải. Nhiều người hoảng hốt tri hô, bỏ chạy khỏi nhà để thoát thân.

Hồ chứa nước bị vỡ khiến nước dâng cao tại khu vực cầu Bà Lai, xã Phong Phú cũ ẢNH: NGƯỜI DÂN GHI LẠI

Một gia đình gồm hai vợ chồng và con gái đang học lớp 8 kịp chạy ra khỏi nhà khoảng 50 m nhưng bị dòng nước lũ cuốn trôi. Hai vợ chồng bám được vào thân cây nên thoát chết, còn bé gái bị nước cuốn mất tích.

Hồ chứa nước bị vỡ khiến khu vực cầu Bà Lai (xã Phong Phú cũ) chìm trong nước, bùn đất. Lực lượng chức năng xã Tuy Phong đã huy động người và phương tiện tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm; một số đội cứu hộ từ Phan Thiết cũng có mặt hỗ trợ. Tuy nhiên, trời tối, địa hình hiểm trở và nhiều đoạn mất sóng điện thoại khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Người dân livestream kêu gọi đi tìm kiếm nạn nhân trong đêm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hồ chứa nước nói trên nằm ở khu đồi cao, cách xa khu dân cư, thuộc Công ty Trang trại Việt (thôn Tuy Tịnh, xã Tuy Phong) do ông Trần Quang Tính làm giám đốc. Điều đáng chú ý, ngày 2.10 vừa qua, khu vực này từng xảy ra một vụ vỡ hồ tương tự nhưng quy mô nhỏ hơn.

Vị trí xảy ra sự cố thuộc địa bàn xã Phong Phú cũ, cách Phan Thiết hơn 120 km. Khu trang trại nói trên nằm trên cao, khu dân cư và rẫy vườn của người dân địa phương nằm phía dưới.

Hiện chưa rõ hồ chứa nước của doanh nghiệp này được xây dựng để phục vụ chăn nuôi, phát điện hay mục đích nào khác, và có được cơ quan chức năng cấp phép hay không.

Lực lượng chức năng xã Tuy Phong tìm kiếm nạn nhân trong đêm ẢNH: CTV

Lúc 21 giờ 45 phút tối 1.11, PV Thanh Niên gọi điện cho ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong để hỏi về vụ việc. Ông cho biết chưa nắm được thông tin do khu vực xảy ra sự cố nằm sâu trong vùng núi, nhiều nơi không có sóng điện thoại.

"Trên đó nhiều chỗ không có sóng, nên tôi đang cho anh em đi kiểm tra nắm thông tin", ông Bắc nói qua điện thoại.

Trong khi đó, ngay sau khi sự cố xảy ra, nhiều người dân đã livestream trên mạng xã hội kêu gọi lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ. Những hình ảnh ghi lại cho thấy nước lũ tràn xuống cuồn cuộn, kéo theo bùn đất và cây cối.

Cảnh bùn lầy hoang tàn sau vụ vỡ hồ nước ẢNH: D.T

Tuy Phong là tên xã mới, được sáp nhập từ 2 xã Phong Phú và Phan Dũng của H.Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ. Sau sự cố, chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng tiếp tục tìm kiếm bé gái mất tích và rà soát toàn bộ khu vực hồ chứa của trang trại để đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du.