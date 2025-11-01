Lâm Đồng: Lũ cát đỏ lại tràn xuống QL1

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1.11, mưa lớn kéo dài làm lũ cát từ đồi cao chảy tràn xuống đoạn Km 1651+100 trên QL1, thuộc thôn Lương Đông, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng (tức TT.Lương Sơn, H.Bắc Bình, Bình Thuận cũ). Lượng cát lớn phủ kín mặt đường với chiều dài khoảng 100 m, dày khoảng 30 cm, lấn cả hai chiều xe lưu thông, gây hiện tượng lún bánh, đặc biệt với xe máy, khiến nhiều phương tiện buộc phải di chuyển chậm, nhiều xe bị kẹt tại khu vực này không đi được.

Hiện trường đoạn QL1 bị lũ cát tràn xuống gây ách tắc giao thông ẢNH: HÀ TRUNG

Đồi cát nằm cách mặt đường khoảng 150 m, mỗi khi mưa lớn, dòng nước từ trên cao kéo theo bùn cát đổ xuống quốc lộ, hình thành lớp cát dày gây mất an toàn giao thông. Đây không phải lần đầu vị trí này xảy ra sạt tràn cát. Gần nhất vào ngày 15.9, tuyến đường cũng bị cát vùi lấp sau mưa lớn.

Ô tô bị "chôn" bánh do lũ cát ở đoạn này ẢNH: HÀ TRUNG

Ngay khi ghi nhận sự cố, UBND xã Lương Sơn huy động xe múc, xe ben và lực lượng công an, dân quân khẩn trương dọn dẹp, ưu tiên tạo một làn lưu thông tạm thời cho phương tiện. Lực lượng chức năng đồng thời tổ chức điều tiết giao thông từ xa, yêu cầu các xe giảm tốc độ khi qua khu vực. Sau khoảng 45 phút, dòng xe bắt đầu lưu thông trở lại.

UBND xã Lương Sơn huy động xe, máy xúc giải phóng đường bị lũ cát ẢNH: HÀ TRUNG

Thời điểm 17 giờ 45 ngày 1.11, lực lượng chức năng đã giải phóng và thông được một bên đường cho xe cộ lưu thông ẢNH: HÀ TRUNG

Ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, cho biết xã đã chủ động ứng phó ngay từ khi bắt đầu mưa lớn để chuẩn bị lực lượng cào lũ cát thông đường. Ông Trung cảnh báo, nếu mưa tiếp diễn trong đêm nay, nguy cơ cát tiếp tục tràn xuống QL1 là rất cao. UBND xã đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 để xử lý ngay khi có diễn biến sạt lở hoặc ngập lụt.