Hàm Thuận tan hoang trong nước lũ, người dân Hàm Thắng chạy lũ thâu đêm

Nước lũ tràn về quá nhanh

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận (Lâm Đồng), cho biết sáng 31.10, nước lũ vẫn còn bao phủ toàn bộ khu vực phía sau Bệnh viện Hàm Thuận Bắc (thuộc TT.Ma Lâm và xã Thuận Minh cũ). Đây được xem là trận lũ “hàng chục năm qua mới thấy”.

Từ chiều 30.10, mực nước ở khu vực cầu Ngựa dâng lên rất nhanh, trong khi hồ Sông Quao xả lũ với lưu lượng khoảng 300 m³/giây, khiến nước tràn qua các thôn trũng và ven sông suối. Dòng lũ cuồn cuộn, chảy xiết, người dân chỉ kịp gom vội vài vật dụng thiết yếu rồi chạy lũ, nhiều hộ không kịp di dời vì nước lên quá nhanh.

Ông Nguyễn Quả (bên phải) tự nguyện đưa ca nô từ xã Hòa Thắng đến xã Hàm Thuận, phối hợp với chính quyền địa phương cứu hộ hàng chục người dân bị mắc kẹt trong vùng ngập lụt ẢNH: QUẾ HÀ

Thống kê sơ bộ của UBND xã Hàm Thuận, 1.060 nhà dân bị ngập, 2 nhà bị sập vách tường, 3 nhà bị sạt móng, hàng trăm thiết bị sinh hoạt như tivi, tủ lạnh... bị hư hỏng; 3 ca nô tham gia cứu hộ bị nước lũ cuốn trôi.

Đợt lũ lớn đã gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống giao thông trên địa bàn. Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai bị chia cắt tại cầu Sông Trao và nhiều điểm tràn, hơn 3 km đường nội đồng bị sạt lở, nhiều đoạn đường bê tông ngập sâu trong nước.

Sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề, với 1.157 ha cây trồng bị úng ngập, 670 con gia cầm và 8 con bò bị nước lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 25 tỉ đồng.

Nước lũ tràn về, gây ngập sâu khu vực xã Thuận Minh cũ, nay thuộc xã Hàm Thuận ẢNH: Q.H

Ngoài các lực lượng chủ lực của xã như công an, quân sự, UBND xã Hàm Thuận ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời từ P.Mũi Né và xã Hòa Thắng.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Quả đã đưa ca nô từ xã Hòa Thắng đến xã Hàm Thuận tham gia cứu hộ người dân bị cô lập trong vùng ngập. Các nhóm thiện nguyện như A8 Mũi Né, nhóm Nguyễn Tấn Khế, nhóm Flyboard Mũi Né, cùng nhiều tổ chức, cá nhân khác cũng khẩn trương hỗ trợ chính quyền địa phương sơ tán 120 hộ dân với 570 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ người dân vùng lũ đêm qua 30.10 ẢNH: ĐÌNH TƯ

Nước lũ tràn về quá nhanh, không kịp trở tay

Ông Trần Bảy, nhà ở ven sông Cái (dưới cầu Phú Long) kể, nước lũ tràn về quá nhanh trong đêm, khiến hàng chục nhà dân khu vực ven sông bị ngập, hư hỏng nhiều vật dụng trong nhà.

Còn chị Nguyễn Thị Minh, nhà ở thôn Kim Bình (xã Hàm Thắng cũ) cho biết, nước lũ từ phía xã Hàm Liêm tràn về rất nhanh, chưa từng thấy bao giờ, khiến người dân không kịp trở tay.

Nhà dân khu vực xã Hàm Thắng cũ (nay thuộc P.Hàm Thắng) bị ngập sâu trong nước lũ ẢNH: QUẾ HÀ

Nhà cô giáo Nguyễn Thị Thủy ngay sát hàng rào sân bóng Hàm Thắng, dù trên cao nhưng cũng bị nước lũ sông Cái tràn vào, ngập sâu tới 40 cm, hư hỏng tủ lạnh, xe máy.

Theo thống kê chưa đầy đủ của P.Hàm Thắng, có hàng trăm nhà dân khu vực bờ sông Cái, thuộc TT.Phú Long và xã Hàm Thắng cũ (đều thuộc H.Hàm Thuận Bắc cũ) bị ngập sâu trong nước lũ, chưa thể thống kê thiệt hại.

Hai bên bờ sông Cái, ruộng vườn của người dân chìm trong nước lũ ẢNH: QUẾ HÀ

Sáng 31.10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thị sát vùng lũ tại xã Hàm Thuận và P.Hàm Thắng. Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại thôn Kim Ngọc và khu vực cầu Xóm Hộ (khu phố Phú Long, P.Hàm Thắng), nơi chịu ảnh hưởng nặng nề do nước lũ dâng cao.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh cho biết công tác "4 tại chỗ" và tinh thần tương thân tương ái, tự giúp đỡ nhau của người dân trong trận lũ lịch sử này là rất tốt.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đi thị sát vùng lũ P.Hàm Thắng ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Minh biểu dương các lực lượng ở địa phương, đặc biệt là những cá nhân có phương tiện cứu hộ đã tự nguyện, nhanh chóng đưa người dân vùng ngập lụt ở xã Hàm Thuận và P.Hàm Thắng đến nơi trú ẩn an toàn.

Nước lũ tràn qua tuyến QL1, đoạn qua phía bắc TP.Phan Thiết cũ (thuộc P.Hàm Thắng) khiến giao thông ách tắc ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Nguyễn Minh cho biết lượng mưa trong hai ngày qua rất lớn, nước lũ đổ về quá nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay. “Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số hộ dù đã được chính quyền vận động di dời nhưng không chịu rời đi. Đến khi lũ tràn về mới kêu cứu, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, lúng túng”, ông Minh nói.

Theo ông Minh, nếu chiều nay (31.10 - PV) không mưa thì nước sẽ rút nhanh. Vấn đề còn lại là vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh trong làng xóm và lo cuộc sống của bà con không để thiếu ăn, thiếu mặc do lũ lụt. "UBND tỉnh đã chỉ đạo từng địa phương và các cơ quan liên quan ứng trực và giúp đỡ người dân lúc này", ông Minh cho biết thêm.