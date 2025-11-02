Bộ đội biên phòng giúp dân gặt lúa chạy lũ

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Khánh lập tức có mặt trên đồng, chung tay cùng người dân "chạy đua" với nước lũ. Từ sáng sớm, những người lính không ngần ngại lội xuống ruộng, dầm mình giữa làn nước lạnh, chia nhau từng phần việc. Người cắt, người bó, người gánh, người đẩy từng chiếc thuyền chở lúa vào bờ. Với những hộ neo đơn, lực lượng biên phòng ưu tiên gặt trước để kịp cứu vụ mùa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Khánh giúp dân gặt lúa ẢNH: TRANG ANH

Sau 4 ngày liên tục, hơn 40 lượt cán bộ, chiến sĩ của đồn đã giúp người dân gặt xong khoảng 3,2 ha lúa bị ngập. Khi nước rút, họ lại tiếp tục khơi thông kênh mương, mở đường cho máy gặt vào thu hoạch diện tích còn lại.

Không chỉ lúa, nhiều diện tích lạc, mì của người dân xã Đề Gi cũng đối mặt nguy cơ ngập úng. Ngay khi nước rút, lực lượng biên phòng tiếp tục tỏa về các cánh đồng, hỗ trợ người dân nhổ lạc, thu hoạch hoa màu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

Theo thiếu tá Nguyễn Hữu Tự Thắng, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Cát Khánh, năm nào cũng vậy, đơn vị luôn triển khai lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch mùa vụ. Không chỉ vậy, là đơn vị đóng quân trên địa bàn, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Võ Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Đề Gi, cho biết những ngày mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Khánh luôn có mặt kịp thời giúp dân thu hoạch hoa màu, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ các hộ khó khăn. Việc làm của các anh không chỉ giúp bà con giảm thiệt hại mà còn thể hiện tình quân - dân gắn bó như cá với nước.