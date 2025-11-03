Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Huế ngập lụt lần 3, lũ sông Hương dự báo vượt báo động 3 khoảng 1,3 m

Phan Hậu
Phan Hậu
03/11/2025 11:16 GMT+7

Lũ sông Hương (Huế) đang lên rất nhanh và dự báo trong hôm nay 3.11 đỉnh lũ sẽ vượt báo động 3 khoảng 1,3 m, gây ra ngập lụt diện rộng ở nhiều xã, phường. Đây là trận lụt thứ 3 ở Huế tính từ ngày 25.10 đến nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 2.11 đến sáng nay 3.11, lũ sông Hương (Huế), lũ sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang lên nhanh. Huế ngập lụt lần thứ 3 liên tiếp.

Huế ngập lụt lần 3, lũ sông Hương sẽ vượt báo động 3 khoảng 1,3 m- Ảnh 1.

Huế ngập lụt lần thứ 3 trong 8 ngày do mưa lớn khiến lũ sông Hương, sông Bồ dâng cao vượt báo động 3

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Số liệu tại các trạm đo mưa từ nam Hà Tĩnh - Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa lớn. Cụ thể, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2.11 đến 8 giờ ngày 3.11 một số nơi mưa trên 240 mm như: trạm Bàn Nước (Hà Tĩnh) 242 mm; trạm đỉnh Bạch Mã (Huế) 270 mm; trạm Thăng Bình (Đà Nẵng) 376,2 mm…

Tại Huế, lúc 8 giờ sáng nay 3.11, lũ sông Hương tại trạm Kim Long là 3,89 m, trên báo động 3 là 0,39 m. Lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,81 m, trên báo động 3 là 0,31 m.

Cùng thời điểm, tại Đà Nẵng, lũ trên sông Vu Gia trạm Ái Nghĩa là 9,74 m, trên báo động 3 là 0,74 m; lũ trên sông Bồn tại trạm Câu Lâu (lúc 7 giờ) là 4,23 m, trên báo động 3 là 0,23 m.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo trong ngày hôm nay lũ sông Hương sẽ lên trên báo động 3 từ 0,7 - 1,3 m; lũ sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu có khả năng trên báo động 3 khoảng 0,7 m; lũ sông Vu Gia (Đà Nẵng) trên báo động 3 khoảng 1,1 m.

Mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Trung, cảnh báo ngập lụt diện rộng

Trong bản tin cảnh báo lũ miền Trung sáng nay 3.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định hàng trăm xã, phường tại Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng có nguy cơ ngập lụt trên diện rộng khi lũ trên các sông ở địa phương này đang lên nhanh do mưa lớn.

Huế ngập lụt lần 3, lũ sông Hương sẽ vượt báo động 3 khoảng 1,3 m- Ảnh 2.

Danh sách xã, phường tại Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng nguy cơ ngập lụt trong hôm nay 3.11

ẢNH: NCHMF

Dự báo thời tiết các ngày 3 - 4.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ Hà Tĩnh - Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm. Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi rất to trên 250 mm; nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 200 mm/3 giờ

Huế ngập lụt lần thứ 3 trong 8 ngày

Ghi nhận trong sáng nay 3.11, lũ sông Hương, sông Bồ dâng cao khiến nhiều xã, phường tại Huế ngập lụt trở lại. Đây là trận lụt thứ 3 xảy ra ở địa phương này trong 8 ngày qua, tính từ ngày 25.10 đến nay.

Cụ thể, trận lụt thứ nhất ở Huế diễn ra từ ngày 25 - 28.10, do mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió đông. Trong trận lụt này, mực nước trên sông Bồ và sông Hương vượt mức báo động 3, có nơi vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2020.

Lần ngập lụt thứ 2 ở Huế kéo dài từ ngày 30.10 - 1.11, lũ rút chậm nhưng do mưa lớn liên tục từ thượng nguồn và không khí lạnh dồn dập, nhiều khu vực trũng thấp ở Huế tiếp tục ngập úng.

Lần ngập lụt thứ 3 ở Huế bắt đầu từ sáng nay 3.11, mưa lớn thượng nguồn sông Hương và sông Bồ khiến nước lũ dâng lên trở lại lần thứ 3 khiến nhiều tuyến đường trung tâm tại các phường ở Huế như Nguyễn Huệ, Bà Triệu ngập lụt trở lại, nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học.

Khám phá thêm chủ đề

Huế ngập lụt mưa lớn lũ sông Hương
