Bão Kalmaegi mạnh lên cấp 11, miền Trung mưa lớn, lũ lên nhanh

Cập nhật dự báo mới nhất bão Kalmaegi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 1 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ vĩ bắc và 129,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tương đương tốc độ gió 103 - 117 km/giờ, giật cấp 14. Bão đang di chuyển theo hướng tây, với tốc độ nhanh, khoảng 30 km/giờ.

Bão Kalmaegi sẽ là cơn bão số 13 trên Biển Đông, hướng vào các tỉnh miền Trung ẢNH: VNDMS

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, từ chiều mai 4.11, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động dữ dội.

Dự báo trong ngày 5.11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, là cơn bão số 13 trong năm nay. Từ ngày 5 - 6.11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12 - 14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8 - 10 m. Biển động dữ dội.

Miền Trung tiếp tục mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 3.11, khu vực từ nam Hà Tĩnh - Đà Nẵng có mưa lớn; riêng Đà Nẵng có mưa rất lớn.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2.11 đến 3 giờ ngày 3.11 tại trạm Lâm Thủy (Quảng Trị) là 141,4 mm; trạm đỉnh Bạch Mã (Huế) là 220 mm; trạm Kỳ Phú (Đà Nẵng) là 301,2 mm…

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 4.11, từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng có mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm, có nơi trên 600 mm.

Khu vực Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm.

Khu vực phía nam Nghệ An và phía tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to; tổng lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 200 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay lũ trên sông Hương (Huế) đang lên nhanh. 6 giờ sáng nay, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 3,54 m, trên báo động 3 là 0,04 m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,50 m, ở mức báo động 3.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3 nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên các sườn dốc tại Huế.

Sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Trong ngày 2.11, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa - An Giang và các bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ.

Công điện nêu rõ cơn bão Kalmaegi sẽ hướng về đất liền miền Trung, khu vực đang bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ trong những ngày vừa qua.

Để chủ động ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Trong đó, các tỉnh, thành phố miền Trung rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão Kalmaegi.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.