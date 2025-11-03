Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Nguyễn Lương Bình giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
03/11/2025 17:24 GMT+7

Ông Nguyễn Lương Bình, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị, vừa được Tỉnh ủy Quảng Trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chiều nay 3.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng thời, công bố  quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng Mai Lan, Phó chánh văn phòng UBND TP.Huế, giữ chức vụ Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Nguyễn Lương Bình 56 tuổi, quê quán TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị); trình độ chuyên môn đại học ngành Luật, thạc sĩ Kinh tế. 

Ông Bình từng tham gia công tác Đoàn, từng giữ các chức vụ: Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình (cũ), Bí thư Huyện ủy Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình cũ), Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình kiêm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Từ năm 2020, ông là Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình cũ. Ngày 1.7, ông được bổ nhiệm làm Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị mới (sáp nhập với tỉnh Quảng Bình).

Quảng Trị có tân Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương (bên phải) trao quyết định cho ông Nguyễn Lương Bình

ẢNH: THANH LỘC

Trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được điều động, phân công, bổ nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương chúc mừng ông Nguyễn Lương Bình và ông Hoàng Mai Lan đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, giao trọng trách mới. Ông Phương nhấn mạnh, việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ giữ các chức vụ mới chính là sự tin tưởng, ghi nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cá nhân cán bộ, qua đó khẩn trương kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng tin tưởng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn phong phú, 2 ông Nguyễn Lương Bình và Hoàng Mai Lan sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo.

Quảng Trị có tân Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương (bên phải) trao quyết định cho ông Hoàng Mai Lan

ẢNH: THANH LỘC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình bày tỏ vinh dự và cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận, tin tưởng giao nhiệm vụ mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Bình khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, cống hiến hết sức mình để đáp ứng sự quan tâm, ủng hộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

