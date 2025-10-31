Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tỉnh ủy Khánh Hòa công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hiền Lương
Hiền Lương
31/10/2025 11:07 GMT+7

Sáng 31.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với nhiều chức danh chủ chốt của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, đã công bố các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, ông Lâm Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; ông Lữ Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được phê chuẩn giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, kể từ ngày 16.10.2025.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, kể từ ngày 29.10.2025.

Công tác cán bộ Tỉnh khánh hòa: Hội nghị công bố quyết định quan trọng mới nhất - Ảnh 1.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

ẢNH: C.Đ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Bùi Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Sơn, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy; ông Trần Ngọc Sanh, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Thường trực phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy; và ông Nguyễn Quang Hồng Văn, Phó giám đốc Sở Nội vụ, được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, kể từ ngày 1.11.2025.

Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định cán bộ.

Cụ thể, ông Tạ Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Nha Trang, nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Mẫu Thái Phương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Khánh Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Đàm Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vạn Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030; và ông Mai Hữu Bảo Huy, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 1.11.2025.

Tiếp đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa công bố quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trần Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Ninh, được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa, kể từ ngày 1.11.2025.

Đồng thời, công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, bà Nguyễn Như Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy, được tiếp nhận, điều động đến công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh. Ông Lê Hồng Phương, Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, được điều động đến Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 1.11.2025.


HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu ông Lâm Đông giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lữ Thanh Hải làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ông Nguyễn Thanh Hà giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Khánh Hòa công tác cán bộ HĐND tỉnh Khánh Hòa điều động cán bộ bổ nhiệm
