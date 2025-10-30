Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Nhặt được 500 triệu trong hộc bàn, cán bộ trẻ ở Khánh Hòa làm điều ai cũng nể

Bá Duy
Bá Duy
30/10/2025 15:05 GMT+7

Chuyên viên Ủy ban MTTQ xã Tây Khánh Sơn (Khánh Hòa) nhặt được 500 triệu đồng trong hộc bàn khi sắp xếp hội trường và chọn cách khiến ai cũng nể phục.

Ngày 30.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư xã Tây Khánh Sơn (Khánh Hòa), cho biết anh Bo Bo Thuật, chuyên viên Ủy ban MTTQ xã, nhặt được 500 triệu đồng và đã trao trả toàn bộ số tiền cho đơn vị để quên.

Trước đó, anh Thuật tình nguyện cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên sắp xếp bàn ghế, vệ sinh hội trường Trung tâm VH-TT xã để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của xã. Khi làm nhiệm vụ, anh tình cờ phát hiện một túi đựng nhiều tờ tiền mệnh giá lớn trong hộc bàn. Khi kiểm tra, số tiền trong túi là 500 triệu đồng.

Anh Thuật ngay lập tức báo cho ban tổ chức và lãnh đạo xã với mong muốn trả lại cho người để quên. Số tiền được anh bàn giao cho đơn vị chức năng của xã.

Nhặt được 500 triệu đồng, chuyên viên MTTQ Việt Nam trả lại cho người đánh mất- Ảnh 1.

Anh Bo Bo Thuật (áo xanh) trao trả 500 triệu đồng lại cho đơn vị để quên

ẢNH: UBND XÃ TÂY KHÁNH SƠN

Sau khi rà soát, xác minh, lực lượng chức năng xã Tây Khánh Sơn xác định số tiền trên là của Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa. Trước đó, hội trường được Trung tâm Phát triển quỹ đất mượn làm nơi chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án ở Thành Sơn. Trong quá trình chi trả xong cho người dân, cán bộ trung tâm đã để quên.

Ông Phạm Ngọc Hải cho biết: "Toàn bộ số tiền anh Bo Bo Thuật nhặt được đã trao trả nguyên vẹn cho đơn vị thất lạc. Hành động của anh Bo Bo Thuật thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm của người cán bộ mặt trận đoàn thể rất đáng được nêu gương".

Khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người đã khen ngợi tinh thần và nghĩa cử đẹp của anh. Nguyên là Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sơn Hiệp (H.Khánh Sơn, Khánh Hòa cũ), anh Thuật đã thể hiện bản lĩnh, đạo đức và nhân cách đẹp của người cán bộ Đoàn, lan tỏa thông điệp "Sống trung thực - Sống có ích - Sống vì cộng đồng".

