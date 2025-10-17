Ông Phan Thanh Duy giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau

Ngày 17.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Thanh Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (trái), trao quyết định cho ông Phan Thanh Duy ẢNH: CTV

Trước đó, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng thời điểm, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chuẩn y ông Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (nhiệm kỳ 2020 - 2025), giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, chúc mừng các cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi cán bộ, thể hiện kỳ vọng lớn của Đảng bộ và nhân dân Cà Mau đối với đội ngũ lãnh đạo kế cận bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới nhanh chóng bắt tay vào công việc, chủ động tham mưu Ban Thường vụ trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2023.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thanh Duy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. Ông Duy cam kết sẽ cùng tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau.