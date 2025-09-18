Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Hồ Thanh Thủy giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
18/09/2025 18:18 GMT+7

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Hồ Thanh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Chiều 18.9, Tỉnh ủy Cà Mau công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chuẩn y ông Hồ Thanh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Tại hội nghị, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, đã công bố Quyết định số 2295-QĐNS/TW ngày 6.9.2025 của Ban Bí thư. Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, trao quyết định cho ông Hồ Thanh Thủy.

Trưởng Ban Tổ chức Hồ Thanh Thủy làm Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (trái) trao quyết định cho ông Hồ Thanh Thủy

ẢNH: G.B

Ông Hồ Thanh Thủy (50 tuổi, quê quán H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu cũ) có trình độ chuyên môn thạc sĩ xây dựng Đảng. Trước khi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông Thủy từng đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo: Bí thư Huyện ủy Hòa Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu. Sau khi 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau hợp nhất thành tỉnh Cà Mau từ ngày 1.7, ông giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Tổ chức Hồ Thanh Thủy làm Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Ảnh 2.

Tân phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thanh Thủy phát biểu nhận nhiệm vụ

ẢNH: G.B

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhấn mạnh việc chuẩn y nhân sự của T.Ư thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với địa phương. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng tân Phó bí thư cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đưa tỉnh phát triển đúng định hướng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Thanh Thủy khẳng định, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Ông nhấn mạnh bối cảnh tỉnh Cà Mau mới sau hợp nhất đang đứng trước nhiều yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trưởng Ban Tổ chức Hồ Thanh Thủy làm Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Ảnh 3.

Ông Hồ Thanh Thủy chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tại hội nghị

ẢNH: G.B

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy cam kết tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng sự kỳ vọng của T.Ư và niềm tin của nhân dân.

Hiện, Tỉnh ủy Cà Mau có 4 Phó bí thư Tỉnh ủy, gồm: ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư.

