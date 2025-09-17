Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Sự kiện

Bộ Chính trị chỉ định 2 Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Minh Hải
Minh Hải
17/09/2025 10:46 GMT+7

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Sáng 17.9, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Tổ chức T.Ư đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ ở tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại hội nghị.

Bộ Chính trị chỉ định 2 Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa- Ảnh 1.

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại hội nghị

ẢNH: TỈNH ỦY THANH HÓA

Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều động, phân công thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị chỉ định 2 Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa- Ảnh 2.

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng (giữa) trao các quyết định cho ông Nguyễn Hoài Anh (bìa trái) và ông Nguyễn Hồng Phong (bìa phải)

ẢNH: TỈNH ỦY THANH HÓA

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng cho biết, các ông Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Hồng Phong được đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước về các lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt và sâu sắc.

Ông Hưng cũng cho biết, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã đề nghị các ông Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Hồng Phong cùng với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa bắt tay ngay vào công việc, phát huy hết khả năng, trách nhiệm để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa vượt qua khó khăn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

"Thanh Hóa là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi có truyền thống cách mạng vẻ vang và rất giàu tiềm năng phát triển. Chính vì vậy, Thanh Hóa cần phải đặc biệt làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và then chốt đối với sự phát triển và bứt phá của tỉnh trong thời gian tới", Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng cho hay.

Bộ Chính trị chỉ định 2 Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hoài Anh, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát biểu nhận nhiệm vụ

ẢNH: TỈNH ỦY THANH HÓA

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoài Anh, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức T.Ư đã tin tưởng giao trọng trách mới đối với ông.

Ông Nguyễn Hoài Anh cho rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm cao, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực cố gắng, không ngừng học tập, rèn luyện, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng sức, đồng lòng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các thế hệ lãnh đạo, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Thanh Hóa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM giữ nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM.

Nguyễn Hoài Anh phó bí thư thường trực Lâm Đồng Thanh Hóa Bộ Công an
