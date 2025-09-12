Phân công nhiệm vụ một số lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa

Ngày 12.9, thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất giao ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, phụ trách và thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trong thời gian ông Nguyên vắng mặt.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, được giao phụ trách và thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trong thời gian ông Nguyên vắng mặt ẢNH: MINH HẢI

Đối với hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa giao ông Lê Tiến Lam, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa, phụ trách, điều hành hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa trong thời gian ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, vắng mặt.

Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã giao ông Đỗ Hồng Quang, Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, phụ trách điều hành công việc của Đảng ủy UBND tỉnh; giao ông Trần Đức Lương, Phó giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa, phụ trách hoạt động của sở trong thời gian ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công thương, vắng mặt.

Thời gian giao phụ trách, điều hành nhiệm vụ, công việc của các cán bộ, lãnh đạo trên cho đến khi có thông báo mới.

Với hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh này đã bổ sung nhiệm vụ cho 2 phó chủ tịch UBND tỉnh là ông Mai Xuân Liêm và ông Đầu Thanh Tùng trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, và ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, vắng mặt.

Theo quyết định bổ sung nhiệm vụ, kể từ ngày 9.9, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh; ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, theo dõi, chỉ đạo thêm một số nhiệm vụ so với trước, như lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, thương mại dịch vụ…