Cà Mau dự chi hơn 43 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ làm việc cấp xã

Ngày 16.9, tin từ UBND tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đây là lần đầu tiên tỉnh tính toán gói hỗ trợ quy mô lớn dành cho lực lượng trực tiếp chịu tác động từ quá trình sắp xếp, với tổng kinh phí dự kiến hơn 43 tỉ đồng trong 6 tháng.

Cà Mau dự chi hơn 43 tỉ hỗ trợ cán bộ làm việc cấp xã ẢNH: G.B.

Theo tờ trình, cán bộ, công chức, viên chức có nhà ở cách cơ quan từ 15 km trở lên sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại 480.000 đồng, thuê nhà 840.000 đồng và sinh hoạt phí 500.000 đồng mỗi tháng, tổng cộng 1,82 triệu đồng/người/tháng. Với cán bộ có khoảng cách dưới 15 km, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng cho sinh hoạt phí. Thời gian áp dụng từ ngày 1.7.2025 đến hết 31.12.2025, ước tính có khoảng 5.900 người được hưởng.

Sở Tài chính Cà Mau cho biết, sau sắp xếp, số lượng cán bộ phải thay đổi nơi làm việc là khá lớn, nhiều trường hợp chuyển từ cấp tỉnh, cấp huyện về công tác tại xã hoặc từ trung tâm hành chính xã cũ sang xã mới. Trong khi thu nhập cơ bản còn thấp, việc di chuyển xa và phát sinh chi phí sinh hoạt dễ tạo áp lực. Chính sách hỗ trợ này nhằm giúp cán bộ ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc, góp phần vận hành thông suốt bộ máy hành chính cấp xã sau sắp xếp.

Trước đó, HĐND tỉnh Cà Mau đã thông qua Nghị quyết số 1/2025/NQ-HĐND (có hiệu lực từ 1.7.2025) để hỗ trợ cán bộ từ Bạc Liêu đến Cà Mau công tác do việc sáp nhập tỉnh, với mức 2,22 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, tỉnh Cà Mau liên tiếp đưa ra hai gói hỗ trợ lớn, vừa để giải quyết khó khăn trước mắt, vừa bảo đảm ổn định đội ngũ trong bối cảnh thay đổi địa giới hành chính.



