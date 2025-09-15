Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9: Đại lý chờ chủ nhân 140 tờ trúng đài Cà Mau

Cao An Biên - Hà Vy
15/09/2025 17:07 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9, 140 tờ trúng đài Cà Mau xuất hiện. Phía đại lý bán trúng đang chờ khách đổi thưởng.

Phía đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) xác nhận vừa bán trúng 140 tờ giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Theo đó những tờ vé số có 2 số cuối là 72 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 trúng giải tám. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 980359.

"140 tờ này của nhiều khách khác nhau, hiện tôi đang chờ khách liên hệ đổi thưởng. Ai cũng vui mừng dù tiền trúng số của mỗi tờ không quá lớn, đại lý thường xuyên bán cho khách mua với số lượng vé số lớn", phía đại lý vé số Thanh chia sẻ.

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9: Xuất hiện 140 tờ trúng đài Cà Mau - Ảnh 1.

Cọc vé 140 tờ thuộc đài Cà Mau trúng thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9

ẢNH: NVCC

Phía đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cũng vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng an ủi chiều nay. Theo đó, 14 tờ có dãy số 434299 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 834299. 

Dân mạng chia sẻ hình ảnh những trúng thưởng và hy vọng người trúng độc đắc vé số của đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 sớm lộ diện. Ai nấy đều nhiệt tình "xin vía" và cho hay sẽ tiếp tục mua vé số để tìm kiếm sự may mắn. 

Gần đây, phía đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) cũng đổi thưởng 7 tờ vé số trúng đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9 cho khách. Theo đó, những tờ vé trúng giải khuyến khích, có dãy số 279803. Giải độc đắc đài Đà Lạt mở thưởng hôm qua thuộc về vé có dãy số 274803. Đại lý cho biết sau khi dò kết quả khách liền đến đại lý đổi thưởng và nhận 42 triệu đồng bằng tiền mặt.

