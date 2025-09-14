Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Elon Musk sa thải gấp 500 nhân sự trong đêm để đổi mới Grok

Thạch An
Thạch An
14/09/2025 13:39 GMT+7

Ngay trong đêm 13.9.2025, công ty xAI do Elon Musk sáng lập bất ngờ thông báo sa thải gấp hơn 500 nhân sự thuộc bộ phận trọng yếu trong quá trình huấn luyện chatbot Grok.

Công ty xAI của Elon Musk sa thải hơn 500 nhân sự trong đêm để đổi mới Grok

Theo Reuters, thông báo sa thải được phát đi vào cuối ngày, các nhân sự liên quan lập tức bị cắt quyền truy cập hệ thống dù vẫn được đảm bảo lương đến hết hợp đồng vào tháng 11. Email nội bộ mà Business Insider tiếp cận cho thấy ban lãnh đạo xAI muốn cắt giảm mạnh các vị trí huấn luyện AI tổng quát cho Grok, đây là lực lượng thường đảm nhận những công việc tỉ mỉ như phân loại dữ liệu, gắn nhãn văn bản, âm thanh, hình ảnh để hệ thống có thể học hỏi từ thực tế.

Elon Musk đổi mới Grok, sa thải 500 nhân sự ngay trong đêm - Ảnh 1.

Công ty xAI của Elon Musk sa thải gấp hơn 500 nhân sự ngay trong đêm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

TechCrunch cho biết xAI đồng thời công bố kế hoạch mở rộng gấp 10 lần đội "gia sư" huấn luyện AI chuyên môn trong các lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, tài chính, y tế và an toàn nội dung. Động thái này phản ánh rõ xu hướng chung của ngành AI: dịch chuyển từ khai thác dữ liệu khối lượng lớn, mang tính tổng quát sang nhấn mạnh chất lượng và chiều sâu chuyên ngành. Với Musk, đây cũng là cách đẩy nhanh tham vọng biến Grok thành một sản phẩm AI mang dấu ấn riêng, không đi theo lối mòn mà phần lớn đối thủ đang chọn.

Elon Musk đổi mới Grok, sa thải 500 nhân sự ngay trong đêm - Ảnh 2.

Động thái của xAI phản ánh rõ xu hướng chung của ngành AI

ẢNH: REUTERS

Một số nhân viên cho biết họ đã được yêu cầu tham gia các bài kiểm tra bất ngờ. Theo thông tin từ Financial Express, nhân viên được lệnh bỏ tất cả công việc để làm bài test ngay trong đêm qua CodeSignal và các biểu mẫu đánh giá. Động thái này được nhìn nhận như cách Musk sàng lọc nhân sự nhanh chóng và kết quả đo lường luôn được đặt lên hàng đầu.

Elon Musk tiếp tục cho thấy phong cách quản trị quen thuộc: quyết liệt, tốc độ và không ít tranh cãi. Ở Tesla, ông từng yêu cầu đội ngũ kỹ sư làm việc xuyên đêm để giải quyết nút thắt sản xuất. Tại X (trước đây là Twitter), ông mạnh tay sa thải hàng loạt nhân sự chỉ vài ngày sau khi tiếp quản. Và nay, với xAI, Musk lại áp dụng công thức cũ: tái cơ cấu nhân sự chớp nhoáng, coi tổ chức như một cỗ máy có thể cập nhật liên tục, thay đổi quy trình và con người nhanh chẳng kém gì việc tung ra một tính năng mới. 

Tương lai Grok: biến kho dữ liệu ồn ào thành chatbot cung cấp tri thức chọn lọc?

Theo giới chuyên gia, bước đi của xAI cũng phù hợp với xu hướng đang hình thành trong ngành AI. Trong bối cảnh chi phí dữ liệu ngày càng leo thang, quan điểm thông tin chọn lọc và chính xác được coi là lợi thế cạnh tranh bền vững. Với Grok, Musk kỳ vọng trợ lý AI này có thể vượt trội hơn trong lập luận và an toàn nội dung, nhờ được đào tạo bởi những người am hiểu chuyên môn sâu.

Elon Musk đổi mới Grok, sa thải 500 nhân sự ngay trong đêm - Ảnh 3.

Bước đi của xAI phù hợp với xu hướng đang hình thành trong ngành AI

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BUSINESS INSIDER

Tuy nhiên, việc cắt giảm một phần ba đội ngũ dữ liệu trong một đêm chắc chắn để lại tác động lớn về tinh thần nhân sự và hình ảnh tuyển dụng. Các nhà phân tích cho rằng hướng đi mới này của xAI có thể dẫn đến việc Grok kém linh hoạt trước các tình huống mới. Song với Musk, triết lý chấp nhận rủi ro ngắn hạn để theo đuổi mục tiêu dài hạn vẫn được đặt trên hết.

Những gì đang diễn ra tại xAI không đơn thuần là một đợt cắt giảm chi phí, mà là dấu hiệu cho một sự dịch chuyển lớn trong chiến lược phát triển AI. Reuters gọi đây là một bước đi gây sốc nhưng mang tính quyết định, còn Financial Express nhấn mạnh tới khía cạnh kiểm tra và sàng lọc nhân sự kiểu Musk. Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận Elon Musk một lần nữa đã khiến cả ngành phải chú ý. Tương lai của Grok và cả cuộc đua AI sẽ cho thấy liệu đặt cược này có mang lại lợi thế thật sự hay không.

Khám phá thêm chủ đề

Elon Musk xAI Grok
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
