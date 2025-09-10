Người Mỹ chê xe điện Tesla, Elon Musk đối diện thách thức lớn

Elon Musk đối diện thách thức mới khi người Mỹ chê xe điện Tesla

Trong giai đoạn năm 2018 đến 2021, Tesla gần như độc chiếm thị trường EV Mỹ với hơn 60% thị phần. Nhưng hiện tại, cán cân đã thay đổi. Tháng 8.2025 đánh dấu một cột mốc buồn đối với Tesla: thị phần xe điện (EV) của hãng tại Mỹ chỉ còn 38%, mức thấp nhất trong 8 năm qua. Đây không chỉ là sự tụt dốc về con số bán hàng, mà còn là lời cảnh tỉnh cho Elon Musk trong cuộc đua công nghệ xe điện ngày càng khốc liệt.

Elon Musk đối diện thách thức lớn khi thị phần của Tesla giảm thấp nhất trong 8 năm ẢNH: REUTERS

Các đối thủ như Hyundai, Kia, Ford hay Volkswagen đang tung ra những mẫu EV không chỉ cạnh tranh về giá mà còn được trang bị công nghệ sạc nhanh, pin thế hệ mới và hệ thống phần mềm ngày càng tinh vi. Người tiêu dùng giờ đây có thêm nhiều lựa chọn thay thế, khiến Tesla đánh mất lợi thế độc quyền ngay tại chính sân nhà nước Mỹ.

Về công nghệ, Tesla từng dẫn đầu với mạng lưới Supercharger phủ khắp nước Mỹ, nhưng lợi thế này đang bị xói mòn. Các hãng xe truyền thống đang hợp tác để phát triển chuẩn sạc chung NACS, vốn do chính Tesla khởi xướng khiến ưu thế độc quyền biến thành tài sản công cộng mà đối thủ cũng được hưởng lợi. Điều này làm giảm sự khác biệt từng giúp Tesla giữ chân khách hàng.

Tesla từng dẫn đầu với mạng lưới Supercharger phủ khắp nước M ẢNH: REUTERS

Một yếu tố quan trọng khác là phần mềm trong xe. Tesla vốn đi đầu với khả năng cập nhật OTA (Over-the-Air), nhưng giờ đây Ford, Hyundai, BMW và cả Volkswagen đều đã triển khai tính năng này. Khi lợi thế phần mềm không còn là độc quyền, Tesla buộc phải sáng tạo thêm để duy trì khác biệt. Trong khi đó, hệ thống Autopilot và Full Self-Driving (FSD) từng là át chủ bài công nghệ của Tesla, nay cũng gặp thách thức. Waymo, Cruise, và ngay cả các startup Trung Quốc đang chạy đua phát triển công nghệ tự lái cấp độ 4 - 5. Tesla vẫn chưa đưa FSD ra khỏi tình trạng beta khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng biến lời hứa thành hiện thực. Người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn ở trải nghiệm lái tự động chứ không chỉ hỗ trợ nâng cao như Tesla đang cung cấp.

Tesla từng đi đầu với khả năng cập nhật OTA (Over-the-Air) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MEDIUM

Ở lĩnh vực pin, Tesla vẫn đặt cược vào công nghệ 4680 cells, thế hệ pin hình trụ lớn hơn, cho phép xe đi xa hơn 15 đến 20% so với cell cũ và giảm chi phí sản xuất nhờ thiết kế đơn giản hơn. Tuy nhiên, loại pin này vẫn dựa trên chất điện phân lỏng, đồng nghĩa với việc tốc độ sạc chưa thể rút ngắn đáng kể. Trong khi đó, các hãng Nhật Bản và Hàn Quốc như Toyota hay Hyundai đang chạy đua để thương mại hóa pin thể rắn trước năm 2030. Công nghệ mới này sử dụng chất điện phân rắn, được đánh giá an toàn hơn, mật độ năng lượng cao hơn từ 30 đến 50% và có thể sạc đầy trong khoảng 10 đến 15 phút, gần tương đương với thời gian đổ xăng. Dù chi phí sản xuất còn cao và tuổi thọ pin thể rắn vẫn là dấu hỏi, nếu cuộc cách mạng này thành công, lợi thế về hiệu suất mà Tesla từng nắm giữ có thể nhanh chóng bị san bằng.

Tương lai nào cho Tesla?

Trong bối cảnh thị phần sụt giảm, Elon Musk vẫn dành nhiều tâm sức cho các dự án ngoài ô tô như robot Optimus, công ty xAI hay siêu máy tính Dojo. Điều này khiến giới quan sát và người tiêu dùng đặt câu hỏi: Tesla liệu còn đủ tập trung để duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành xe điện, khi người tiêu dùng vẫn chọn hãng vì công nghệ xe chứ không phải vì robot hay AI.

Thị phần EV tại Mỹ chỉ còn 38% là lời nhắc nhở rằng Tesla không còn bất khả chiến bại. Trước sự trỗi dậy của công nghệ pin mới, sự phổ biến của chuẩn sạc chung và cuộc đua tự lái ngày càng nóng bỏng, Elon Musk đang đối diện thách thức lớn nhất sau 8 năm: hoặc một lần nữa đưa Tesla bứt phá, hoặc chấp nhận bị hòa lẫn trong cuộc chơi mà chính mình từng khởi xướng.