Tỉ phú Elon Musk nói robot Optimus sẽ cứu Tesla

Trong bài đăng trên X (Twitter cũ), tỉ phú Elon Musk cho biết: "Có một sự thật quan trọng rằng 80% giá trị của Tesla sẽ đến từ Optimus".

Trước đó, vào giữa năm 2024, ông Musk dự đoán trong tương lai, robot Optimus sẽ biến Tesla thành một công ty trị giá 25.000 tỉ USD, tương đương hơn 1/4 toàn bộ giá trị của các công ty trong danh sách S&P 500.

Thông báo của ông Musk được đưa ra trong bối cảnh doanh số bán hàng của xe điện Tesla sụt giảm mạnh trong nhiều quý do cạnh tranh. Các đối thủ Trung Quốc với lợi thế giá rẻ khiến Tesla phải nhiều lần giảm giá, tuy nhiên tình hình kinh doanh của công ty vẫn không mấy khả quan.

Nghiêm trọng hơn, ông Musk thường xuyên có những phát ngôn chính trị gây tranh cãi. Mối bất hòa của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khiến nhiều người hoài nghi về tương lai của Tesla khi các gói hỗ trợ từ chính phủ có thể bị cắt.

Trong khi đó, Tesla vẫn kiên định với giấc mơ về thế giới tràn ngập taxi robot và robot hình người được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Trong một hội nghị vào tháng 7, ông Musk nhấn mạnh: "Tesla là công ty giỏi nhất thế giới về AI và ứng dụng trong thực tế". Tuy nhiên, thực tế cho thấy công ty đang tụt hậu trong các lĩnh vực trọng điểm.

Thế khó của Tesla

Với taxi robot, Tesla mới chỉ bắt đầu chạy thử ở bang Austin, Texas và San Francisco, trong khi Alphabet Waymo đã hoạt động tại nhiều thị trường. Doanh số của Waymo vào tháng 5 đã cán mốc 10 triệu chuyến trả phí. Tại Trung Quốc, đối thủ Baidu Apollo Go cũng đang đe dọa trực tiếp đến thị phần của Tesla.

Trong lĩnh vực robot hình người, robot Optimus dù nhận được nhiều đánh giá tốt nhưng Musk không phải người duy nhất đạt được các tiến bộ. Nhiều startup của Trung Quốc đang tiến rất nhanh trong lĩnh vực này. Robot của Unitree còn giành được nhiều huy chương tại Đại hội Thể thao Robot Hình người. Ngoài ra Tesla cũng phải đối mặt loạt đối thủ sừng sỏ khác như Boston Dynamics, Agility Robotics, Apptronik, 1X và Figure.

Trước đó vào tháng 3, ông Musk tuyên bố Tesla lên kế hoạch sản xuất 5.000 robot Optimus trong năm nay. Hãng cũng đặt mục tiêu đưa robot vào các dây chuyền sản xuất, thực hiện những công việc tay chân thay con người.

Tuy nhiên nỗ lực thương mại hóa robot của Tesla cũng gặp không ít trở ngại. Mới đây, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận robot Milan Kovac thông báo rời công ty sau 9 năm gắn bó.

Tháng trước, Tesla cũng bất ngờ thông báo giải tán đội ngũ phát triển siêu máy tính Dojo. Lãnh đạo nhóm này là Peter Bannon và khoảng 20 kỹ sư đã rời đi, đầu quân cho một startup AI khác.

Tỉ phú Musk từng mô tả Dojo là một phần không thể thiếu trong tham vọng biến Tesla thành công ty AI-robot, thay vì một hãng xe điện. Dojo là hạ tầng tính toán nội bộ để huấn luyện mô hình xử lý video quy mô lớn phục vụ robot Optimus, dự án Autopilot... Các nhà phân tích từng ước tính Dojo có thể tạo ra hàng trăm tỉ USD cho Tesla. Tuy nhiên, việc nhóm này bất ngờ giải tán, các lãnh đạo lần lượt rời đi đã đặt ra dấu hỏi lớn về tham vọng của Musk và tương lai bất định của Tesla.