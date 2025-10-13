Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm 2 thư ký Bí thư Trần Lưu Quang

Chiều 13.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tham dự và chủ trì buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Cùng dự lễ có ông Phạm Ngọc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cán bộ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong buổi lễ, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đinh Thanh Nhàn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Thế Thông, thư ký ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục giữ chức thư ký ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đinh Xuân Hải, Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức thư ký ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

"Cương vị nào, nhiệm vụ nào đều có sứ mệnh riêng"

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết ông Trần Thế Thông đã có quá trình công tác tại TP.HCM, được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm trong công tác với bề dày thành tích, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cao.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc tin rằng, ông Thông sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phối hợp cùng lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Thành ủy hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Phước Lộc phát biểu giao nhiệm vụ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Đinh Xuân Hải sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh kinh tế tại Anh cũng tham gia công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ năm 2017 đến nay, ông Hải đã nhận nhiều nhiệm vụ và từ tháng 9.2021, ông Hải là Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thư ký Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Phước Lộc mong ông Trần Thế Thông và Đinh Xuân Hải tiếp cận ngay trọng trách mới. Ông Lộc chia sẻ, mỗi trọng trách dù cương vị nào, nhiệm vụ nào đều có sứ mệnh riêng. Và trên hết là luôn thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với phương châm 5 nhất quán, 3 công khai, 3 sớm và 5 rõ.

Cụ thể đó là: 5 nhất quán (chính trị - pháp lý - dữ liệu - phân bổ nguồn lực - truyền thông); 3 công khai (mục tiêu - tiến độ - kết quả); 3 sớm (sớm hoàn thiện thể chế - sớm khởi động dự án trọng điểm - sớm bố trí vốn) và 5 rõ (rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả) để áp dụng vào thực tiễn công tác tham mưu và giúp việc.

Đại diện lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng 2 thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị 2 cán bộ tiếp tục giữ gìn đạo đức cách mạng, phẩm chất, phong cách, thường xuyên học tập rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cũng yêu cầu, 2 cán bộ cùng tập thể Văn phòng Thành ủy đoàn kết, phát huy truyền thống, thành tích; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, thẩm định, tổng hợp, giúp việc cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP.HCM; đặc biệt là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của TP.HCM và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.