Hình ảnh ngày đầu Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 13.10, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra tại Học viện cán bộ TP.HCM (phường Bình Thạnh, TP.HCM).

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I triệu tập 547 đại biểu chính thức, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Phiên trù bị có mặt 546 đại biểu, tỷ lệ 99,82%.

Các đại biểu di chuyển đến đại hội bằng phương tiện do ban tổ chức bố trí ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phiên trù bị đại hội đã làm việc để chuẩn bị một số nội dung cho phiên chính thức diễn ra ngày 14 và 15.10 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phiên trù bị của Đại hội Đảng bộ TP.HCM có sự tham dự của 546 đại biểu, tỷ lệ 99,82% ẢNH: BTC

Đại hội không sử dụng tài liệu giấy. Mỗi đại biểu mang theo một máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến đại hội ẢNH: BTC

Đại hội gồm 12 tổ thảo luận ẢNH: BTC

Các đại biểu sinh hoạt theo tổ từ ngày đầu triệu tập đến ngày kết thúc đại hội ẢNH: BTC

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin về nội dung làm việc của đại hội ẢNH: BTC

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc điều hành phần bầu đoàn chủ tịch đại hội ẢNH: BTC

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM. Thành công của đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng ẢNH: BTC

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thông tin chương trình làm việc của đại hội ẢNH: BTC

Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ được truyền hình trực tiếp, kết nối đến 4 điểm cầu để phản ánh và truyền tải những tâm tư, ý kiến của người dân gửi đến đại hội ẢNH: BTC

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP.HCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng ẢNH: BTC

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ tập trung đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá giai đoạn 2025 - 2030 nhằm cụ thể hóa động lực tăng trưởng mới; quyết tâm xây dựng TP.HCM thành đô thị đa trung tâm ẢNH: BTC

Ông Phạm Hồng Sơn, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, đọc hướng dẫn sinh hoạt đại biểu và nghi thức khai mạc ẢNH: BTC

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I chỉ thực hiện 2 nội dung, gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội cũng sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; nhân sự Đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.