Hình ảnh ngày đầu Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đại biểu đã chuẩn bị một số nội dung cho phiên chính thức diễn ra ngày 14 - 15.10.
Sáng 13.10, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra tại Học viện cán bộ TP.HCM (phường Bình Thạnh, TP.HCM).
Đại hộiĐảng bộ TP.HCM lần thứ I triệu tập 547 đại biểu chính thức, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Phiên trù bị có mặt 546 đại biểu, tỷ lệ 99,82%.
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I chỉ thực hiện 2 nội dung, gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Đại hội cũng sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; nhân sự Đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
