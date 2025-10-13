Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Bí thư Trần Lưu Quang nêu 2 nội dung quan trọng

Sáng 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trù bị. Đến dự có đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM chào mừng 546 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 đảng viên trong toàn đảng bộ về dự đại hội.

Ông Quang cho biết Đại hội Đảng bộ TP.HCM chỉ thực hiện 2 nội dung, gồm tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận và đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc phiên trù bị ẢNH: BTC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TP.HCM

Tại đại hội, ban tổ chức sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhân sự đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, thu hút sự theo dõi của các cơ quan, tổ chức, tầng lớp nhân dân không chỉ thành phố mà còn cả nước.

Đại hội cũng có một cuộc cải cách lớn về tư duy và nhận thức về áp dụng triệt để công nghệ trong tổ chức đại hội, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Ban tổ chức không phát tài liệu, toàn bộ nội dung, chương trình đại hội được đưa lên phần mềm đại hội số.

Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: BTC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TP.HCM

Về thảo luận các văn kiện, ông Quang đánh giá các văn kiện của TP.HCM được xây dựng theo quy trình bài bản, nghiêm túc, công phu, khoa học, được thảo luận và lấy ý kiến rộng rãi, được tập thể Bộ Chính trị cho ý kiến một cách toàn diện, sâu sắc. Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các đại biểu chủ động chuẩn bị ý kiến tham gia phát biểu, nhất là phiên thảo luận.

Đối với văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Quang đề nghị tiếp tục thảo luận làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn được nêu trong dự thảo văn kiện.

Trong phiên trù bị, các đại biểu thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đại hội với 11 người.

Nhân sự cụ thể gồm: ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM và thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Trước phiên trù bị, đoàn đại biểu do Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) và dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Đại hội Đảng bộ TP.HCM diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 - 15.10. Phiên chính thức khai mạc sáng 14.10, dự kiến có lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.