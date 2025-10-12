Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM trải nghiệm metro, dâng hương Vua Hùng

Sỹ Đông
Sỹ Đông
12/10/2025 11:26 GMT+7

Sáng 12.10, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I tham quan các công trình, mô hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tiêu biểu trên địa bàn.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn. Xuất phát từ nhà ga Bến Thành, các đại biểu trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM, ngắm nhìn những khu đô thị hiện đại 2 bên.

Ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM chia sẻ đã đi metro hơn 10 lần và cảm nhận đây là công trình hiện đại, biểu tượng giao thông mới của TP.HCM.

Ông Minh cho biết những công trình đầu tư trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ là điểm nhấn cho không gian mới, nâng tầm diện mạo đô thị của TP.HCM để có thêm điều kiện sánh ngang với các đô thị tiên tiến trên thế giới.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM trải nghiệm metro, dâng hương Vua Hùng- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đại biểu tham quan các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM trải nghiệm metro, dâng hương Vua Hùng- Ảnh 2.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (bên phải) giới thiệu tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị toàn thành phố

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức kỳ vọng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của 3 địa phương trước sáp nhập (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), để TP.HCM sau sáp nhập thực sự trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế.

Ông Quyết nhìn nhận những nội dung trong văn kiện trình đại hội đã thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển mang tính toàn diện của TP.HCM trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, TP.HCM cũng có chương trình đột phá phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sau khi trải nghiệm metro, đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (phường Long Bình).

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM trải nghiệm metro, dâng hương Vua Hùng- Ảnh 3.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM trải nghiệm metro, dâng hương Vua Hùng- Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Trong ngày 12.10, đoàn đại biểu chia thành các tổ tiếp tục tham quan Công ty cổ phần VNG, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cảng Gemalink, khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, nhà máy sữa Vinamilk, Công ty Becamex.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 13 - 15.10 tại Học viện Cán bộ TP.HCM, phường Bình Thạnh. Phiên khai mạc diễn ra sáng 14.10 và được truyền hình trực tiếp.

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM diễn ra từ 13-15.10, triển lãm khoa học công nghệ quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Xem thêm bình luận