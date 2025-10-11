3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị triển lãm báo chí - xuất bản, khu trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ và tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.
Chiều 11.10, đoàn công tác lãnh đạo TP.HCM đến Học viện Cán bộ TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đoàn công tác gồm Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết và lãnh đạo các sở, ngành.
Nội dung kiểm tra gồm công tác chuẩn bị không gian triển lãm báo chí - xuất bản, khu trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ và phần tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng phiên khai mạc đại hội.
