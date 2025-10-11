Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội

Sỹ Đông
Sỹ Đông
11/10/2025 19:41 GMT+7

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị triển lãm báo chí - xuất bản, khu trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ và tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.

Chiều 11.10, đoàn công tác lãnh đạo TP.HCM đến Học viện Cán bộ TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn công tác gồm Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết và lãnh đạo các sở, ngành.

Nội dung kiểm tra gồm công tác chuẩn bị không gian triển lãm báo chí - xuất bản, khu trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ và phần tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng phiên khai mạc đại hội.

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 1.

Không gian triển lãm báo chí - xuất bản ở phía trước hội trường, nơi diễn ra phiên khai mạc đại hội

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 2.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông tham quan gian hàng trưng bày các ấn phẩm của Báo Thanh Niên

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đánh giá các ấn phẩm của Báo Thanh Niên trưng bày tại triển lãm hình ảnh đẹp, nội dung đặc sắc

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 4.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết triển lãm giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền báo chí - xuất bản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 5.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết tìm đọc một số cuốn sách viết về lịch sử phát triển TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 6.

Mô hình Bến Nhà Rồng được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật trình bày tại triển lãm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 7.

Mô hình nhà giàn DK1/18 xếp bằng sách, giới thiệu một địa điểm đặc trưng mới của TP.HCM khi hợp nhất 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 8.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị tại gian hàng của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 9.

Gian hàng của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM bố trí nhiều máy tính bảng cho đại biểu tham quan trải nghiệm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 10.

Khu triển lãm khoa học công nghệ nằm bên phải lối vào Học viện Cán bộ TP.HCM. Khu vực triển lãm có quy mô khoảng 25 gian hàng, thiết kế theo hướng mở, hiện đại, dễ tiếp cận, gồm khu vực trung tâm và các khu chuyên đề nổi bật

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 11.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm in 3D

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 12.

Một sản phẩm công nghệ vi mạch bán dẫn của Trường đại học Bách khoa trưng bày tại triển lãm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 13.

Sản phẩm thiết bị bay không người lái của Công ty cổ phần CT UAV

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 14.

Bên trong hội trường nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ TP.HCM ứng dụng nhiều sản phẩm công nghệ. Trong ảnh là Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh thử điểm danh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 15.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh tương tác với robot

ẢNH: SỸ ĐÔNG

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội- Ảnh 16.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 3 ngày (13 - 15.10) tại Học viện Cán bộ TP.HCM (đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh) với sự tham dự của 550 đại biểu. Trong ảnh là phần tổng duyệt chương trình văn nghệ chào mừng đại hội, dự kiến diễn ra sáng 14.10

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tin liên quan

Báo Thanh Niên tham gia triển lãm báo chí chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Báo Thanh Niên tham gia triển lãm báo chí chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, từ ngày 13 - 15.10, Báo Thanh Niên giới thiệu nhiều ấn phẩm đặc sắc tại không gian Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ đại hội 'lịch sử'

'Chỉ tận dụng hết lợi thế thuần túy, TP.HCM đã có sức mạnh khác thường'

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội Đại hội Đảng bộ TP.HCM phó bí thư thành ủy TP.HCM triển lãm báo chí xuất bản đặng minh thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận