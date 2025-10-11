Báo Thanh Niên tham gia triển lãm báo chí chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Ngày 11.10, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 13 - 15.10 sẽ tổ chức Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản.

Đây là hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì để chào mừng đại hội, giới thiệu và tôn vinh những thành tựu tiêu biểu của các cơ quan báo chí, xuất bản Trung ương và TP.HCM, thể hiện vai trò đồng hành của báo chí - xuất bản trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền báo chí - xuất bản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.

Sở Văn hóa và Thể thao cho biết nhiều cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM đã phát hành các ấn phẩm chuyên đề đặc biệt chào mừng đại hội, thể hiện tinh thần thi đua sôi nổi, ý chí đổi mới và niềm tin hướng về Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.

Các ấn phẩm của Báo Thanh Niên tham gia Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I ẢNH: THÚY HẰNG

Tham gia triển lãm, Báo Thanh Niên trưng bày và tặng khách tham quan các ấn phẩm báo chí giới thiệu những sự kiện, dấu mốc quan trọng của TP.HCM và cả nước trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên cũng giới thiệu và tặng sách Sống đẹp IV - San sẻ yêu thương và Công tác xã hội trong trái tim tôi. Hai cuốn sách này tổng hợp bài viết từ các cuộc thi do báo tổ chức.

Theo ban tổ chức, không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và công nghệ, mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về vai trò của báo chí và xuất bản trong việc đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM và đất nước.

Điểm nhấn nổi bật của triển lãm là khu công trình xếp sách nghệ thuật, với các mô hình Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm hành chính Bình Dương. Mỗi công trình không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong hình thức trưng bày mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc - tôn vinh truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của TP.HCM.

Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc của nền báo chí - xuất bản Việt Nam

ẢNH: THÚY HẰNG

Triển lãm cũng giới thiệu hàng loạt ấn phẩm và dự án tiêu biểu đánh dấu bước chuyển mình của ngành xuất bản và báo chí. Ở lĩnh vực báo chí, nhiều mô hình tòa soạn hội tụ, hệ thống dữ liệu số và công nghệ phát thanh - truyền hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được giới thiệu, giúp khách tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất tin tức hiện đại.

Những không gian này cho thấy sự đổi mới sâu sắc trong cách thức làm báo từ khâu thu thập thông tin, xử lý dữ liệu đến sản xuất nội dung đa nền tảng, đáp ứng xu thế truyền thông số toàn cầu.

Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá mỗi ấn phẩm, mỗi không gian trưng bày là một câu chuyện về đổi mới, về cách ngành văn hóa - truyền thông góp phần làm giàu bản sắc TP.HCM, đưa tri thức và thông tin đến gần hơn với công chúng.