Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Báo Thanh Niên tham gia triển lãm báo chí chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Sỹ Đông
Sỹ Đông
11/10/2025 13:13 GMT+7

Trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, từ ngày 13 - 15.10, Báo Thanh Niên giới thiệu nhiều ấn phẩm đặc sắc tại không gian Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản.

Ngày 11.10, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 13 - 15.10 sẽ tổ chức Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản.

Đây là hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì để chào mừng đại hội, giới thiệu và tôn vinh những thành tựu tiêu biểu của các cơ quan báo chí, xuất bản Trung ương và TP.HCM, thể hiện vai trò đồng hành của báo chí - xuất bản trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền báo chí - xuất bản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.

Sở Văn hóa và Thể thao cho biết nhiều cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM đã phát hành các ấn phẩm chuyên đề đặc biệt chào mừng đại hội, thể hiện tinh thần thi đua sôi nổi, ý chí đổi mới và niềm tin hướng về Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.

Báo Thanh Niên tham gia triển lãm báo chí chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 1.

Các ấn phẩm của Báo Thanh Niên tham gia Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I

ẢNH: THÚY HẰNG

Tham gia triển lãm, Báo Thanh Niên trưng bày và tặng khách tham quan các ấn phẩm báo chí giới thiệu những sự kiện, dấu mốc quan trọng của TP.HCM và cả nước trong nhiệm kỳ qua. 

Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên cũng giới thiệu và tặng sách Sống đẹp IV - San sẻ yêu thươngCông tác xã hội trong trái tim tôi. Hai cuốn sách này tổng hợp bài viết từ các cuộc thi do báo tổ chức.

Theo ban tổ chức, không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và công nghệ, mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về vai trò của báo chí và xuất bản trong việc đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM và đất nước.

Điểm nhấn nổi bật của triển lãm là khu công trình xếp sách nghệ thuật, với các mô hình Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm hành chính Bình Dương. Mỗi công trình không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong hình thức trưng bày mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc - tôn vinh truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của TP.HCM.

Báo Thanh Niên tham gia triển lãm báo chí chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 2.

Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc của nền báo chí - xuất bản Việt Nam

ẢNH: THÚY HẰNG

Triển lãm cũng giới thiệu hàng loạt ấn phẩm và dự án tiêu biểu đánh dấu bước chuyển mình của ngành xuất bản và báo chí. Ở lĩnh vực báo chí, nhiều mô hình tòa soạn hội tụ, hệ thống dữ liệu số và công nghệ phát thanh - truyền hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được giới thiệu, giúp khách tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất tin tức hiện đại.

Những không gian này cho thấy sự đổi mới sâu sắc trong cách thức làm báo từ khâu thu thập thông tin, xử lý dữ liệu đến sản xuất nội dung đa nền tảng, đáp ứng xu thế truyền thông số toàn cầu.

Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá mỗi ấn phẩm, mỗi không gian trưng bày là một câu chuyện về đổi mới, về cách ngành văn hóa - truyền thông góp phần làm giàu bản sắc TP.HCM, đưa tri thức và thông tin đến gần hơn với công chúng.

Tin liên quan

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ đại hội 'lịch sử'

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ đại hội 'lịch sử'

Nhân dịp Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

'Chỉ tận dụng hết lợi thế thuần túy, TP.HCM đã có sức mạnh khác thường'

Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM sẽ truyền hình trực tiếp

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội Đảng bộ TP.HCM triển lãm thành tựu báo chí xuất bản TP.HCM Báo Thanh Niên tham gia triển lãm đại hội Báo chí đại hội đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận