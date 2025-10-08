Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM sẽ tường thuật trực tiếp

Sỹ Đông - Vũ Phượng
08/10/2025 15:58 GMT+7

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất diễn ra sáng 14.10 và được truyền hình trực tiếp, kết nối đến 4 điểm cầu, nhằm lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Chiều 8.10, Thường trực Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chủ trì buổi họp báo gồm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức.

Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn cho biết đại hội lần này sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, hạn chế dùng giấy tờ như cách làm truyền thống. Cụ thể, việc điểm danh các đại biểu về dự đại hội được ứng dụng công nghệ, có thiết bị tự động rà soát, thống kê nhanh để báo cáo đoàn chủ tịch.

Bên cạnh đó, toàn bộ tài liệu tải lên ứng dụng chung của đại hội (trừ tài liệu mật), các đại biểu sử dụng máy tính bảng để truy cập. Đến nay, đại biểu đã tiếp cận tài liệu, nghiên cứu và chuẩn bị khi thảo luận tại đại hội.

Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM sẽ được tường thuật trực tiếp - Ảnh 1.

Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn thông tin về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đại hội

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Sơn cho biết thêm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đặt ra yêu cầu sử dụng ứng dụng này không chỉ trong đại hội mà còn phải mở rộng ra các hoạt động khác của Đảng bộ TP.HCM. Ứng dụng cũng cung cấp thông tin để đại biểu tìm hiểu về văn hóa, xã hội, hình ảnh về TP.HCM và có thể giải trí trong thời gian nghiên cứu tài liệu.

"Đến nay 95% nội dung trên app đã hoàn thiện, các nội dung khác đang được Văn phòng Thành ủy TP.HCM và các cơ quan cập nhật, đảm bảo sinh động mang lại trải nghiệm tốt nhất", ông Sơn nói thêm.

Phát biểu tại họp báo, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cho biết điểm mới của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất là phiên khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp, kết nối đến 4 điểm cầu để phản ánh và truyền tải những tâm tư, ý kiến của người dân gửi đến đại hội.

Ông Thông cho biết đại hội thành lập trung tâm báo chí để cung cấp thông tin, hình ảnh đầy đủ đến các cơ quan báo chí trên địa bàn. Sau khi đại hội kết thúc, ông Thông đề nghị tập trung tuyên truyền kết quả đại hội, ban chấp hành khóa mới, những nội dung cốt lõi của đại hội.

Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM sẽ được tường thuật trực tiếp - Ảnh 2.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cho biết phiên khai mạc đại hội sẽ được tường thuật trực tiếp

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đồng thời, báo chí phân tích, diễn giải để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đúng, hiểu sâu sắc về quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp đã đề ra. "Giám sát việc triển khai chương trình hành động là vấn đề được Bí thư Thành ủy TP.HCM rất quan tâm. Công việc phải rõ ràng, có sản phẩm, kết quả cụ thể", ông Thông nói thêm.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức tại Học viện Cán bộ TP.HCM (đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh) với sự tham dự của 550 đại biểu, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định. Phiên trù bị của đại hội diễn ra ngày 13.10, sáng 14.10 khai mạc phiên chính thức và bế mạc vào ngày 15.10. Trong 2 ngày trước khi diễn ra đại hội, đại biểu tham quan các công trình tiêu biểu như tuyến đường sắt đô thị số 1; dâng hương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, cảng Gemalink, khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, khu công nghiệp Becamex Bình Dương, trung tâm hội nghị triển lãm phường Bình Dương…


