Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 không nhận quà và hoa chúc mừng

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo về việc không nhận quà tặng và hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thông báo này được Thành ủy TP.HCM gửi đến các xã, phường và Đặc khu Côn Đảo cùng các sở, ban, ngành; các hội, đoàn thể thành phố; các tổng công ty và công ty nhà nước TP.HCM.

TP.HCM không nhận quà và hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I ẢNH: DIỆU MI

Thông báo nêu thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy đồng thời thực hành tiết kiệm và bảo đảm công tác an ninh, Văn phòng Thành ủy kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân không gửi quà và tặng hoa chúc mừng đại hội.

Văn phòng Thành ủy đề nghị các cơ quan, quan tâm phối hợp, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, Thành ủy TP.HCM cũng có thông báo về lịch sinh hoạt của đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, các đại biểu sinh hoạt theo tổ từ ngày đầu triệu tập đến ngày kết thúc đại hội và di chuyển bằng phương tiện xe đưa đón do ban tổ chức bố trí.

Về trang thiết bị, phần mềm, tài liệu đại biểu sử dụng trong đại hội, Văn phòng Thành ủy TP.HCM thông báo quán triệt nghiêm túc tinh thần chuyển đổi số toàn diện, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I không dùng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật).

Thông báo đề nghị mỗi đại biểu mang theo 1 máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến đại hội. Văn phòng Thành ủy sẽ có thông báo, hướng dẫn đại biểu cài đặt, đăng nhập và sử dụng phần mềm để theo dõi các thông tin, tài liệu liên quan đến đại hội.

Nhằm bảo đảm công tác kiểm soát an ninh trong thời gian diễn ra đại hội, thông báo yêu cầu đại biểu hạn chế mang theo túi xách và đồ dùng cá nhân khác ngoài vật phẩm đã được trang bị. Đối với tài liệu mật, các đại biểu bảo quản theo luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Đại hội gồm 12 tổ thảo luận. Các đại biểu sinh hoạt theo tổ trong suốt quá trình diễn ra đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 13 - 15.10.2025. Trong đó, sáng 13.10, đại biểu tham dự đại hội phiên trù bị; cả ngày 14.10 và buổi sáng 15.10, đại biểu tham dự đại hội (phiên chính thức và bế mạc).