Thời sự

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ đại hội 'lịch sử'

Sỹ Đông
Sỹ Đông
11/10/2025 11:40 GMT+7

Nhân dịp Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Sáng 11.10, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân dịp Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn đại biểu do Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM (phường Xóm Chiếu), đoàn lãnh đạo đã dâng hoa và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ đại hội 'lịch sử'- Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ đại hội 'lịch sử'- Ảnh 2.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dâng hương tưởng nhớ công lao Chủ tịch Tôn Đức Thắng

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện cùng chung sức, đồng lòng thực hiện di chúc của Người; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng: trung với nước, hiếu với dân; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

Tiếp đó, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé). Tại đây, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Lãnh tụ của giai cấp công nhân, người sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân…

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ đại hội 'lịch sử'- Ảnh 3.

Đoàn đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trước thềm Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cùng ngày, TP.HCM tổ chức 2 đoàn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương cũ và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 3 ngày (13 - 15.10) tại Học viện Cán bộ TP.HCM (đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh) với sự tham dự của 550 đại biểu.

Đây được xem là kỳ đại hội "lịch sử" của TP.HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô dân số hơn 14 triệu người, diện tích hơn 6.700 km2, đóng góp gần ¼ GDP và khoảng 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
