TP.HCM sắp ký hợp tác với NASDAQ về trung tâm tài chính quốc tế

Vui mừng đón tiếp Phó chủ tịch NASDAQ đến thăm và làm việc với TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ phấn khởi khi quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong hợp tác kinh tế và công nghệ.

Ông Được cho biết hiện nay, TP.HCM trong quá trình thành lập trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 222 năm 2025 về trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đây là khung pháp lý rất quan trọng để TP.HCM có thể bắt đầu hành trình.

"Chúng tôi mong muốn hợp tác toàn diện để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, tập trung vào những lĩnh vực mà NASDAQ có thế mạnh như công nghệ, sự kết nối quốc tế và đặc biệt là uy tín, lòng tin với các nhà đầu tư trong việc huy động được các dòng tiền từ các nơi trên thế giới", ông Được nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và ông Robert H.McCooey, Phó chủ tịch NASDAQ ẢNH: CỔNG TTĐT TP.HCM

Đến nay, TP.HCM và NASDAQ đã thống nhất về chủ trương để ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian sắp tới trong chuyến công tác của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tới Mỹ (dự kiến từ 15-20.10). Lãnh đạo TP.HCM đánh giá bản ghi nhớ này sẽ là một khởi đầu quan trọng để hiện thực hóa việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Ông Robert H.McCooey nhìn nhận thế mạnh của NASDAQ không phải nằm trong những hạ tầng "hữu hình" như nhà cửa, đất đai mà nằm chủ yếu ở công nghệ, con người và xây dựng được niềm tin của cộng đồng đầu tư, tài chính quốc tế.

Phó chủ tịch NASDAQ đánh giá TP.HCM là một đô thị trẻ với dân số đông, trung tâm kinh tế của Việt Nam có nhiều tiềm năng và các cơ hội thật sự, đồng thời kỳ vọng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM sẽ trở thành trung tâm tài chính - công nghệ hàng đầu của khu vực.

Ông Robert H.McCooey cũng bày tỏ mong muốn các bộ, ngành Việt Nam, cũng như các cơ quan chuyên môn của TP.HCM sẽ tham gia xuyên suốt trong quá trình xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế, giúp nhà đầu tư nhận thấy rõ lợi ích và cơ hội khi đồng hành cùng giai đoạn phát triển quan trọng này.

NASDAQ cũng cam kết sẽ đồng hành cùng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM thông qua việc đào tạo nhân sự, chuyển giao công nghệ tài chính, kêu gọi đầu tư...