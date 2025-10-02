TP.HCM sẽ hợp tác NASDAQ vận hành trung tâm tài chính quốc tế

Thông tin trên được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đoàn công tác của các doanh nghiệp Hà Lan sáng 2.10, nhằm khẳng định rõ quyết tâm và những bước đi cụ thể trong việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Đoàn công tác của các doanh nghiệp Hà Lan gồm ông Gabor Fluit, Tổng giám đốc Tập đoàn De Heus (Hà Lan); ông Wietse Mutters, Tổng giám đốc điều hành Heineken Việt Nam và ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hùng Nhơn.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp Hà Lan cho biết muốn đầu tư vào TP.HCM một số lĩnh vực giàu tiềm năng như kinh tế tuần hoàn, năng lượng bền vững, an ninh lương thực, trung tâm tài chính quốc tế.

Đoàn công tác các doanh nghiệp từ Hà Lan quan tâm đầu tư vào TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phía doanh nghiệp cũng nêu ra một số thách thức mà TP.HCM cần giải quyết như thủ tục hành chính còn phức tạp, quy định cần hướng dẫn rõ ràng hơn, hệ thống pháp luật cần sự đồng nhất.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông và logistics cũng cần cải thiện, nguồn nhân lực phải nâng cao kỹ thuật và kỹ năng quản lý để phục vụ cho doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam…

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trao đổi với các doanh nghiệp, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM vừa mở rộng địa giới hành chính lên gấp 3 lần, sắp tới phân vùng chức năng lại. Trong đó, TP.HCM cũ là trung tâm tài chính và công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực chip bán dẫn, chuyển đổi số.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu là thủ phủ kinh tế biển, ưu tiên phát triển cảng biển, lọc hóa dầu, có khu mậu dịch tự do gắn với cảng Cái Mép, năng lượng sạch, khu vui chơi giải trí biển. Còn khu vực Bình Dương cũ là thủ phủ về công nghiệp công nghệ cao.

Ông Được nhận định những lĩnh vực mà Hà Lan có thế mạnh như cảng biển, năng lượng sạch, năng lượng gió thì khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu là nơi lý tưởng để các doanh nghiệp đầu tư.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM giàu tiềm năng

Đối với Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết ranh giới dự kiến ở khu đô thị mới Thủ Thiêm và một phần quận 1 cũ với diện tích gần 800 ha, khu lõi rộng khoảng 12 ha, gồm tòa nhà trung tâm tài chính quốc tế và các hạ tầng, dịch vụ kèm theo.

"Trong tháng 10.2025, tôi có chuyến công tác tại Mỹ và ký kết hợp tác với NASDAQ để cùng vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM", ông Được chia sẻ. NASDAQ là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ 2 thế giới, xếp sau sàn giao dịch chứng khoán New York về vốn hóa thị trường.

Hiện Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM chưa thành hình nhưng thứ hạng về trung tâm tài chính quốc tế của TP.HCM ngày càng tăng, gần đây tăng 3 hạng. Điều đó cho thấy tiềm năng của trung tâm tài chính quốc tế trong thời gian tới rất lớn, nếu có cách làm đúng, đối tác đúng và quyết sách đúng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm cho đoàn các doanh nghiệp Hà Lan ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Được cho biết thêm, trong ranh giới Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, các doanh nghiệp lĩnh vực tài chính quốc tế khi đăng ký sẽ được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm việc trong khu vực này được phân xử bằng luật pháp theo thông lệ quốc tế, đồng thời điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam tùy từng trường hợp cụ thể.

Trước những lo ngại của nhà đầu tư về thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ đây cũng là việc lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm. TP.HCM đang tập trung cải cách mạnh mẽ về thời gian, thủ tục, chi phí thực hiện thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm thủ tục, đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Song song đó, Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM và các phường, xã sẽ được đầu tư về hạ tầng công nghệ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm tạo môi trường thông thoáng, thu hút đầu tư.

Còn về hạ tầng, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM xác định đây sẽ là khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu đến năm 2035 sẽ đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại nhằm kéo giảm kẹt xe, giảm giá thành logistics, giúp hoạt động các cảng biển thuận lợi hơn.