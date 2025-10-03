TP.HCM đồng hành Tập đoàn Lotte gỡ vướng dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Chiều 3.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã làm việc với Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) để lắng nghe, cùng doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc liên quan dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City (phường An Khánh).

Ông Được cho biết ngay sau khi nhận được văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, lãnh đạo UBND TP.HCM đã có buổi gặp gỡ, lắng nghe nhà đầu tư.

Sau đó, UBND TP.HCM gửi văn bản báo cáo Thủ tướng, trong đó nêu rõ kiến nghị của nhà đầu tư về việc miễn áp dụng khoản thu bổ sung 5,4% và cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte; cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%. Hiện Chính phủ đã gửi văn bản yêu cầu các bộ ngành báo cáo, cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất này.

Vị trí khu đất triển khai dự án Thủ Thiêm Eco Smart City (phường An Khánh, TP.HCM) ẢNH: N.H

Tại buổi làm việc, ông Jun Sung Ho, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC gửi lời cảm ơn Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo các sở ngành đã quan tâm động viên, khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án và gửi báo cáo Chính phủ những kiến nghị mà Tập đoàn Lotte đề xuất.

Trong buổi làm việc, Tập đoàn Lotte nêu 3 kiến nghị gồm: điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong tập đoàn, cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35% và miễn áp dụng mức thuế bổ sung 5,4%.

Cuối buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM rất quan tâm đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố. "Rất mong nhà đầu tư đồng hành với thành phố, cùng tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phát triển dự án", ông Được chia sẻ và đồng thời cũng giao các sở ngành tham mưu hướng giải quyết đối với từng kiến nghị của Tập đoàn Lotte.

Dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City tọa lạc tại khu chức năng số 2a, rộng hơn 5 ha, động thổ từ tháng 9.2022. Nơi đây được kỳ vọng sẽ là khu phức hợp hiện đại, gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ cao cấp, với tòa tháp biểu tượng cao 60 tầng.