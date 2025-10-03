Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM đồng hành Tập đoàn Lotte gỡ vướng dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Sỹ Đông
Sỹ Đông
03/10/2025 17:37 GMT+7

Lãnh đạo UBND TP.HCM khẳng định sẽ cùng Tập đoàn Lotte kiến nghị Chính phủ tháo gỡ những vướng mắc mà nhà đầu tư đang đối mặt khi triển khai dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Chiều 3.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã làm việc với Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) để lắng nghe, cùng doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc liên quan dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City (phường An Khánh).

Ông Được cho biết ngay sau khi nhận được văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, lãnh đạo UBND TP.HCM đã có buổi gặp gỡ, lắng nghe nhà đầu tư.

Sau đó, UBND TP.HCM gửi văn bản báo cáo Thủ tướng, trong đó nêu rõ kiến nghị của nhà đầu tư về việc miễn áp dụng khoản thu bổ sung 5,4% và cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte; cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%. Hiện Chính phủ đã gửi văn bản yêu cầu các bộ ngành báo cáo, cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất này.

TP.HCM đồng hành Tập đoàn Lotte gỡ vướng dự án Thủ Thiêm Eco Smart City- Ảnh 1.

Vị trí khu đất triển khai dự án Thủ Thiêm Eco Smart City (phường An Khánh, TP.HCM)

ẢNH: N.H

Tại buổi làm việc, ông Jun Sung Ho, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC gửi lời cảm ơn Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo các sở ngành đã quan tâm động viên, khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án và gửi báo cáo Chính phủ những kiến nghị mà Tập đoàn Lotte đề xuất.

Trong buổi làm việc, Tập đoàn Lotte nêu 3 kiến nghị gồm: điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong tập đoàn, cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35% và miễn áp dụng mức thuế bổ sung 5,4%.

Cuối buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM rất quan tâm đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố. "Rất mong nhà đầu tư đồng hành với thành phố, cùng tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phát triển dự án", ông Được chia sẻ và đồng thời cũng giao các sở ngành tham mưu hướng giải quyết đối với từng kiến nghị của Tập đoàn Lotte.

Dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City tọa lạc tại khu chức năng số 2a, rộng hơn 5 ha, động thổ từ tháng 9.2022. Nơi đây được kỳ vọng sẽ là khu phức hợp hiện đại, gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ cao cấp, với tòa tháp biểu tượng cao 60 tầng.

Tin liên quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nói về vướng mắc pháp lý dự án của Lotte

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nói về vướng mắc pháp lý dự án của Lotte

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM khẳng định, Sở đã làm đúng trình tự thủ tục, trong thời gian ngắn đối với dự án của Công ty Lotte. Công ty này phải nộp nghĩa vụ bổ sung 5,4% là đúng theo quy định của luật Đất đai.

Ông Phan Văn Mãi: Việc Lotte trả dự án ở Thủ Thiêm là một sự lãng phí

Sở Tài chính TP.HCM: Lotte vẫn là chủ đầu tư dự án Thủ Thiêm

Khám phá thêm chủ đề

dự án Thủ Thiêm Eco Smart City Tập đoàn Lotte Thủ Thiêm TP.HCM Nguyễn Văn Được
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận