Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nói về vướng mắc pháp lý dự án của Lotte

Chiều 2.10, TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong cuộc họp, ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Kinh tế Đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thông tin về vướng mắc pháp lý dự án của Công ty Lotte.

Ông Dương cho hay, tháng 10.2022, TP.HCM có quyết định giao đất cho công ty này. Sở đã thuê đơn vị tư vấn để thực hiện ngay nhưng có phát sinh một số vấn đề pháp lý, UBND TP.HCM đã tập trung tháo gỡ.



Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã làm đúng trình tự thủ tục với dự án của Lotte ẢNH: N.H

Cuối năm 2023, Sở trình phương án giá đất. Tháng 2.2024, Chính phủ ban hành Nghị định 12 về phương pháp xác định giá đất. Lúc này, nhiều dự án trên toàn quốc gặp khó khăn, vướng mắc.

Ngày 1.8.2024, Nghị định 71 được ban hành để sửa đổi Nghị định 12, công tác xác định giá đất thuận lợi, Sở trình ngay dự án Lotte.

Ông Dương khẳng định, về dự án của Công ty Lotte, đơn vị đã làm theo đúng trình tự thủ tục trong thời gian ngắn. Việc công ty phải nộp nghĩa vụ bổ sung 5,4% là có căn cứ theo quy định của luật Đất đai.

Cụ thể, đối với hồ sơ chưa phê duyệt giá đất thì phải nộp bổ sung khoản tiền, khoản tiền này do Chính phủ quy định. Tuy nhiên, Công ty Lotte cho rằng khi doanh nghiệp thực hiện dự án không phát sinh tình tiết này.

"Việc này thuộc thẩm quyền Chính phủ, các sở ngành đã báo cáo UBND TP.HCM để báo cáo ra Trung ương. Chúng tôi chỉ nhận được thông tin của Công ty Lotte. Các đơn vị đã được phê duyệt giá đất đều đã nộp tiền vào ngân sách, chúng tôi chưa nhận được phản ánh nào về việc này", ông Dương thông tin.

Trước đó, ngày 25.9, Sở Tài chính TP.HCM cho biết chưa nhận được hồ sơ rút khỏi dự án Thủ Thiêm của Lotte. Vì vậy, về nguyên tắc, Lotte vẫn được xác định là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo các pháp lý dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.



Dự án có tổng diện tích 7,45 ha. Trong đó, diện tích đất xây dựng hơn 5 ha, còn lại đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật.