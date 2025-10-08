Người dân TP.HCM đi metro miễn phí trong 3 ngày dịp tết

Ngày 8.10, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP.HCM đã ban hành văn bản về việc hỗ trợ chi phí vận hành tàu điện (metro) để phục vụ miễn phí cho người dân trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán.

Cụ thể, UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 phối hợp Công ty cổ phần thương mại quảng cáo Hoa Sen triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí, phục vụ người dân đi lại miễn phí trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong dịp tết Dương lịch (ngày 1.1.2026) và tết Nguyên đán (ngày 16-17.2.2026). Đồng thời, 2 đơn vị nêu trên sẽ trang trí cổ động chính trị kết hợp quảng cáo trên đoàn tàu.

Người dân được đi metro miễn phí trong 3 ngày dịp tết Dương lịch 2026 và tết Nguyên đán sắp tới ẢNH: SỸ ĐÔNG

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 có trách nhiệm chủ động phối hợp doanh nghiệp, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM và các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng quy định; hoàn tất các thủ tục pháp lý và tuân thủ đầy đủ ý kiến góp ý của các sở ngành.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025) và Quốc khánh 2.9, Công ty cổ phần thương mại quảng cáo Hoa Sen cũng tài trợ kinh phí để miễn vé cho người dân đi lại trên tuyến metro số 1 trong 3 ngày (30.4, 1.5 và 2.9.2025).

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km là tuyến metro đầu tiên của TP.HCM, vận hành thương mại từ tháng 12.2024. Trung bình mỗi ngày, đoàn tàu đón hơn 53.000 lượt khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.