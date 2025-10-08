Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người dân TP.HCM đi metro miễn phí trong 3 ngày dịp tết

Sỹ Đông
Sỹ Đông
08/10/2025 11:57 GMT+7

Trong dịp tết Dương lịch 2026 và tết Nguyên đán sắp tới, người dân TP.HCM sẽ được đi metro Bến Thành - Suối Tiên miễn phí trong 3 ngày.

Ngày 8.10, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP.HCM đã ban hành văn bản về việc hỗ trợ chi phí vận hành tàu điện (metro) để phục vụ miễn phí cho người dân trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán.

Cụ thể, UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 phối hợp Công ty cổ phần thương mại quảng cáo Hoa Sen triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí, phục vụ người dân đi lại miễn phí trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong dịp tết Dương lịch (ngày 1.1.2026) và tết Nguyên đán (ngày 16-17.2.2026). Đồng thời, 2 đơn vị nêu trên sẽ trang trí cổ động chính trị kết hợp quảng cáo trên đoàn tàu.

Người dân TP.HCM đi metro miễn phí trong 3 ngày dịp tết - Ảnh 1.

Người dân được đi metro miễn phí trong 3 ngày dịp tết Dương lịch 2026 và tết Nguyên đán sắp tới

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 có trách nhiệm chủ động phối hợp doanh nghiệp, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM và các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng quy định; hoàn tất các thủ tục pháp lý và tuân thủ đầy đủ ý kiến góp ý của các sở ngành.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025) và Quốc khánh 2.9, Công ty cổ phần thương mại quảng cáo Hoa Sen cũng tài trợ kinh phí để miễn vé cho người dân đi lại trên tuyến metro số 1 trong 3 ngày (30.4, 1.5 và 2.9.2025).

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km là tuyến metro đầu tiên của TP.HCM, vận hành thương mại từ tháng 12.2024. Trung bình mỗi ngày, đoàn tàu đón hơn 53.000 lượt khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Tin liên quan

Vì sao một số ghế trên tàu metro số 1 TP.HCM đổi màu nổi bật?

Vì sao một số ghế trên tàu metro số 1 TP.HCM đổi màu nổi bật?

Một số ghế ưu tiên trên tàu metro số 1 vừa được thay đổi sang màu sắc nổi bật, dễ nhận diện... để hành khách ghi nhớ. Vì sao như vậy?

TP.HCM miễn phí đi metro số 1 trong 30 ngày, từ ngày 22.12

TP.HCM thuê tư vấn làm đô thị TOD dọc hơn 1.000 km metro

Khám phá thêm chủ đề

metro miễn phí vé đi metro metro Bến Thành - Suối Tiên miễn phí vé 3 ngày đi metro TP.HCM đường sắt đô thị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận