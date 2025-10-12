Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết triển lãm "Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM" sẽ chính thức khai mạc tại Học viện Cán bộ TP.HCM ngày 13.10. Đây là không gian triển lãm nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề "Đảng bộ TP.HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Sự kiện giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Chiều qua (11.10), đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TP.HCM đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu triển lãm, gợi mở một số cách thể hiện, trình diễn sinh động để đại biểu tham quan cảm nhận được sự phát triển khoa học - công nghệ của TP.HCM.
Phát triển bền vững dựa trên khoa học công nghệ
Trong giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM ghi nhận những kết quả ấn tượng, khẳng định vai trò kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu trong nước và khu vực.
Kinh tế số là động lực tăng trưởng chủ yếu, dự kiến đóng góp 25% vào GRDP trong năm 2025.
Trên các bảng xếp hạng uy tín, TP.HCM liên tục ghi danh ở những vị trí cao, đứng thứ 2 cả nước về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM được công nhận ở vị trí thứ 5 Đông Nam Á và thứ 110 toàn cầu.
Sở Khoa học và Công nghệ cho biết trong giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30 - 40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng.
Để hiện thực hóa tầm nhìn này, TP.HCM sẽ tập trung vào 3 giải pháp đột phá trọng tâm gồm: tạo cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư; tập trung công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; về quản trị số và nguồn nhân lực số.
Với các định hướng chiến lược này, TP.HCM nỗ lực trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu, góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế tri thức toàn cầu.
