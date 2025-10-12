Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết triển lãm "Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM" sẽ chính thức khai mạc tại Học viện Cán bộ TP.HCM ngày 13.10. Đây là không gian triển lãm nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề "Đảng bộ TP.HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Sự kiện giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Chiều qua (11.10), đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TP.HCM đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu triển lãm, gợi mở một số cách thể hiện, trình diễn sinh động để đại biểu tham quan cảm nhận được sự phát triển khoa học - công nghệ của TP.HCM.

Khu triển lãm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nổi bật với hình ảnh 2 người máy phía trước cổng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những công nghệ, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp dẫn đầu, góp phần hình thành diện mạo TP.HCM thông minh và hiện đại ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI và IoT, các doanh nghiệp như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone giới thiệu hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, giải pháp an ninh mạng, robot hành chính, kiosk thông minh và camera Edge AI tiên tiến ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lĩnh vực y tế thông minh và thiết bị y sinh thu hút đại biểu với hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe và vaccine tích hợp IoT. Trong ảnh là Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao đổi với đại diện gian hàng trưng bày ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ngoài ra, các sản phẩm chip bán dẫn, robot, tự động hóa, năng lượng thông minh từ Khu Công nghệ cao TP.HCM, Nextwaves và VB Tech nổi bật trong triển lãm, cùng công nghệ xanh, vật liệu mới và nông nghiệp thông minh của ALTA Group, khu công nghiệp sinh thái Net Zero 2050, VSIP, Đại học Quốc tế Miền Đông - Becamex IDC và Unifarm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhóm ngân hàng số, blockchain, giáo dục STEM được đại diện bởi HDBank và Công ty giáo dục KDI, mang đến các mô hình giáo dục và robot STEM hiện đại, truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đặc biệt, gian hàng CT Group trình diễn drone (máy bay không người lái) hiện đại, trong khi kỳ lân fintech MoMo giới thiệu các giải pháp tài chính công nghệ tiên tiến, tạo điểm nhấn nổi bật cho triển lãm. Trong ảnh là thiết bị bay không người lái của Công ty cổ phần CT UAV ẢNH: SỸ ĐÔNG

Một bản thiết kế vi mạch bán dẫn của Trường đại học Bách khoa TP.HCM trưng bày tại triển lãm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Gian hàng trưng bày các thiết bị hỗ trợ công tác cứu hộ, chữa cháy ẢNH: SỸ ĐÔNG

Robot chữa cháy có khả năng dò nhiệt, len lỏi vào khu vực hẻm nhỏ để hỗ trợ cứu hỏa ẢNH: SỸ ĐÔNG

Robot lặn mini khảo sát ngầm dưới nước điều khiển từ xa của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro giới thiệu tại triển lãm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Điểm nhấn của triển lãm công nghệ là nhiều sản phẩm robot tương tác với khách tham quan, tăng tính trải nghiệm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Một sản phẩm móc khóa được làm bằng công nghệ in 3D, hoàn thành sau hơn 10 phút ẢNH: SỸ ĐÔNG