Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Sỹ Đông
Sỹ Đông
12/10/2025 07:31 GMT+7

Trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM diễn ra từ 13-15.10, triển lãm khoa học công nghệ quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết triển lãm "Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM" sẽ chính thức khai mạc tại Học viện Cán bộ TP.HCM ngày 13.10. Đây là không gian triển lãm nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề "Đảng bộ TP.HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Sự kiện giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Chiều qua (11.10), đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TP.HCM đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu triển lãm, gợi mở một số cách thể hiện, trình diễn sinh động để đại biểu tham quan cảm nhận được sự phát triển khoa học - công nghệ của TP.HCM.

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 1.

Khu triển lãm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nổi bật với hình ảnh 2 người máy phía trước cổng

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 2.

Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những công nghệ, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp dẫn đầu, góp phần hình thành diện mạo TP.HCM thông minh và hiện đại

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 3.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI và IoT, các doanh nghiệp như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone giới thiệu hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, giải pháp an ninh mạng, robot hành chính, kiosk thông minh và camera Edge AI tiên tiến

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 4.

Lĩnh vực y tế thông minh và thiết bị y sinh thu hút đại biểu với hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe và vaccine tích hợp IoT. Trong ảnh là Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao đổi với đại diện gian hàng trưng bày

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 5.

Ngoài ra, các sản phẩm chip bán dẫn, robot, tự động hóa, năng lượng thông minh từ Khu Công nghệ cao TP.HCM, Nextwaves và VB Tech nổi bật trong triển lãm, cùng công nghệ xanh, vật liệu mới và nông nghiệp thông minh của ALTA Group, khu công nghiệp sinh thái Net Zero 2050, VSIP, Đại học Quốc tế Miền Đông - Becamex IDC và Unifarm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 6.

Nhóm ngân hàng số, blockchain, giáo dục STEM được đại diện bởi HDBank và Công ty giáo dục KDI, mang đến các mô hình giáo dục và robot STEM hiện đại, truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 7.

Đặc biệt, gian hàng CT Group trình diễn drone (máy bay không người lái) hiện đại, trong khi kỳ lân fintech MoMo giới thiệu các giải pháp tài chính công nghệ tiên tiến, tạo điểm nhấn nổi bật cho triển lãm. Trong ảnh là thiết bị bay không người lái của Công ty cổ phần CT UAV

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 8.

Một bản thiết kế vi mạch bán dẫn của Trường đại học Bách khoa TP.HCM trưng bày tại triển lãm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 9.

Gian hàng trưng bày các thiết bị hỗ trợ công tác cứu hộ, chữa cháy

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 10.

Robot chữa cháy có khả năng dò nhiệt, len lỏi vào khu vực hẻm nhỏ để hỗ trợ cứu hỏa

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 11.

Robot lặn mini khảo sát ngầm dưới nước điều khiển từ xa của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro giới thiệu tại triển lãm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 12.

Điểm nhấn của triển lãm công nghệ là nhiều sản phẩm robot tương tác với khách tham quan, tăng tính trải nghiệm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM- Ảnh 13.

Một sản phẩm móc khóa được làm bằng công nghệ in 3D, hoàn thành sau hơn 10 phút

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát triển bền vững dựa trên khoa học công nghệ

Trong giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM ghi nhận những kết quả ấn tượng, khẳng định vai trò kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu trong nước và khu vực. 

Kinh tế số là động lực tăng trưởng chủ yếu, dự kiến đóng góp 25% vào GRDP trong năm 2025.

Trên các bảng xếp hạng uy tín, TP.HCM liên tục ghi danh ở những vị trí cao, đứng thứ 2 cả nước về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM được công nhận ở vị trí thứ 5 Đông Nam Á và thứ 110 toàn cầu.

Sở Khoa học và Công nghệ cho biết trong giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30 - 40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, TP.HCM sẽ tập trung vào 3 giải pháp đột phá trọng tâm gồm: tạo cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư; tập trung công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; về quản trị số và nguồn nhân lực số.

Với các định hướng chiến lược này, TP.HCM nỗ lực trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu, góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế tri thức toàn cầu.

Tin liên quan

'Chỉ tận dụng hết lợi thế thuần túy, TP.HCM đã có sức mạnh khác thường'

'Chỉ tận dụng hết lợi thế thuần túy, TP.HCM đã có sức mạnh khác thường'

PGS-TS Trần Đình Thiên đánh giá chỉ cần tận dụng hết lợi thế thuần túy về diện tích, dân số và quy mô kinh tế thì TP.HCM đã có sức mạnh khác thường.

3 phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội

Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM sẽ truyền hình trực tiếp

Khám phá thêm chủ đề

Đảng bộ TP.HCM Đại hội Đảng bộ TP.HCM công nghệ chiến lược thiết bị công nghệ sở khoa học và công nghệ TP.HCM triển lãm công nghệ chiến lược TP.HCM TP.HCM đại hội đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận