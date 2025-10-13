Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ

Vũ Phượng - Sỹ Đông
13/10/2025 09:45 GMT+7

Trước phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 13.10, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra tại Học viện cán bộ TP.HCM.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước phiên trù bị, đoàn đại biểu do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) và dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm với dòng chữ: "Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 kính viếng".

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu thành kính dâng lên các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ - Ảnh 3.

Bí thư Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM dâng hương

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đoàn đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ công ơn các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã thắp những nén hương thơm ở các phần mộ của anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ - Ảnh 5.

Bí thư Thành ủy TP.HCM thắp hương ở các phần mộ anh hùng liệt sĩ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đoàn đại biểu cũng dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). 

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ - Ảnh 6.

Đoàn đại biểu cũng dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau đó, đoàn di chuyển về Học viện cán bộ TP.HCM bắt đầu phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra từ ngày 13 - 15.10 với 550 đại biểu được triệu tập.

Đại hội sẽ tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, đại hội sẽ cùng thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 và văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Xem thêm bình luận