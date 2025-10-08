Đại hội Đảng bộ TP.HCM là sự kiện chính trị quan trọng với Đảng bộ, người dân

Chiều 8.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chương trình họp báo do Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cùng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức chủ trì.

Họp báo do Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (ngồi) cùng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thông tin trong họp báo, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị quan trọng với Đảng bộ và người dân TP.HCM.

Đại hội sẽ tập trung đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá giai đoạn 2025 - 2030 nhằm cụ thể hóa động lực tăng trưởng mới; quyết tâm xây dựng TP.HCM thành đô thị đa trung tâm.

Đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

TP.HCM thực hiện sứ mệnh tiên phong cho cả nước

Ông Dương Anh Đức cho biết, tổng diện tích của TP.HCM (sau sáp nhập) đạt 6.773 km2, tương đương 2,04% diện tích cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch vùng đô thị tích hợp.

Dân số mới ước tính 13,608 triệu người, chiếm 13,4% dân số cả nước. Trong đó, lực lượng lao động đang làm việc đạt khoảng 7,281 triệu người, tương ứng 14% tổng số lao động toàn quốc. Đây là nguồn nhân lực quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Dương Anh Đức thông tin về đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về kinh tế, GRDP hợp nhất của TP.HCM mới ước tính 3,03 triệu tỉ đồng (tương đương 123 tỉ USD), chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người của TP.HCM ước đạt năm 2025 là 220 triệu đồng (khoảng 8.944 USD), gấp 1,7 lần cả nước.

Các chỉ số khác về thu ngân sách nhà nước, hoạt động thương mại đối ngoại cũng cho thấy tầm quan trọng tài khóa của TP.HCM mới trong ngân sách quốc gia; phản ánh sức mua lớn và hệ thống phân phối phát triển mạnh.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, TP.HCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam.

"Đây là sự cấu hình lại toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ, với tầm nhìn mới là "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á, top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, nhằm thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước", ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.



Tuy nhiên, ông Đức cho biết, TP.HCM vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề ô nhiễm môi trường còn nhiều thách thức; chênh lệch giàu nghèo còn lớn; thách thức từ cạnh tranh thu hút đầu tư, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh mạng, giữ gìn bản sắc văn hóa - xã hội, đặt ra yêu cầu TP.HCM phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng những giải pháp phù hợp, linh hoạt và hiệu quả.

TP.HCM hướng đến tăng trưởng nhanh và bền vững

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I hướng đến tăng trưởng nhanh và bền vững, dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.



TP.HCM sẽ tập trung triển khai đề án chuyển đổi, chuyển dịch các khu công nghiệp, khu chế xuất và tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các ngành có nhiều tiềm năng, như: trí tuệ nhân tạo (AI), robot, không gian vũ trụ, hydrogen xanh, công nghệ gen, sinh học... thân thiện với môi trường. Thu hút các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn, chip.

TP.HCM cũng sẽ ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông tích hợp và thông minh, góp phần kết nối vùng - liên vùng ẢNH: NHẬT THỊNH

Xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển các sản phẩm công nghệ mới; phát triển các khu mậu dịch thương mại tự do thế hệ mới gắn với phát triển các trung tâm logistics, các cụm cảng trung chuyển quốc tế, sân bay hàng hóa...

Cùng với đó là xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam tại TP.HCM nhằm thu hút đầu tư, phát triển thị trường tài chính hiện đại, tạo nền tảng tăng trưởng kinh tế bền vững.

TP.HCM cũng ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông tích hợp và thông minh, góp phần kết nối vùng - liên vùng (hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng, các tuyến cao tốc…).

TP.HCM đặt mục tiêu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, khởi công giai đoạn 2 khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đẩy nhanh tiến độ Khu đô thị biển Cần Giờ; triển khai các dự án nâng cấp đô thị Vũng Tàu, Hồ Tràm và Phú Mỹ.

TP.HCM đồng thời xác định tập trung vào 6 nội dung trọng tâm phát triển hạ tầng. Đó là, phát triển hệ thống đường sắt đô thị theo định hướng TOD kết nối hiệu quả nội đô và các trung tâm chức năng. Xây dựng, nâng cấp các tuyến đường sắt tốc độ cao chở khách, đường sắt vận chuyển hàng hóa (tuyến Bàu Bàng - Đồng Nai - Cái Mép Thị Vải), hoàn thiện các tuyến đường Vành đai (2, 3, 4).

Thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống trục giao thông quốc lộ 13, cao tốc TP.HCM - Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu... Khai thác hiệu quả vận tải đường sông (luồng Sài Gòn - Đồng Nai - Soài Rạp) và các tuyến ven biển kết nối với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, gắn với logistics và dịch vụ cảng. Nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển du lịch. Phát triển hạ tầng giao thông thông minh, xanh…

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I tổ chức tại Học viện Cán bộ TP.HCM, 324 Chu Văn An, phường Bình Thạnh. Đại hội triệu tập 550 đại biểu, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ đại biểu. Trong các ngày 11 và 12.10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội, trong đó có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của TP.HCM. Theo đó, các đại biểu sẽ tham quan và trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 1; dâng hương, dâng hoa tại Đài Tưởng niệm các Vua Hùng; tham quan Cảng Gemalink và khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; tham quan khu công nghiệp Becamex Bình Dương; Trung tâm Hội nghị triển lãm phường Bình Dương… Sáng 13.10, đại biểu tham dự đại hội phiên trù bị. Cả ngày 14 và 15.10, đại biểu tham dự đại hội phiên chính thức và bế mạc.



