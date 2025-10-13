Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Những chỉ tiêu chiến lược của đô thị đáng sống

Sỹ Đông
Sỹ Đông
13/10/2025 04:48 GMT+7

Với hệ thống 30 chỉ tiêu trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM, diện mạo của siêu đô thị TP.HCM đến năm 2030 sẽ có hạ tầng hiện đại, người dân thụ hưởng chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Từ ngày 13 - 15.10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Học viện Cán bộ TP.HCM (đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh) với sự tham dự của 550 đại biểu.

Đây là kỳ đại hội đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện TP.HCM có quy mô dân số hơn 14 triệu người, diện tích hơn 6.700 km2, đóng góp gần 1/4 GDP (tổng sản phẩm nội địa) và khoảng 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia.

Theo dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM, địa phương xác định mục tiêu đến năm 2030 - cột mốc 100 năm thành lập Đảng sẽ trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045), TP.HCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Để cụ thể hóa mục tiêu chiến lược trên, TP.HCM đặt ra 30 chỉ tiêu chủ yếu trên 5 lĩnh vực: kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng và an ninh, xây dựng Đảng.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Những chỉ tiêu chiến lược của đô thị đáng sống- Ảnh 1.

Các chỉ tiêu kinh tế của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Những chỉ tiêu chiến lược của đô thị đáng sống- Ảnh 2.

Các chỉ tiêu xã hội của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Những chỉ tiêu chiến lược của đô thị đáng sống- Ảnh 3.

Các chỉ tiêu đô thị và môi trường của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Những chỉ tiêu chiến lược của đô thị đáng sống- Ảnh 4.

Các chỉ tiêu quốc phòng - an ninh của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Những chỉ tiêu chiến lược của đô thị đáng sống- Ảnh 5.

Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Chương trình làm việc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM

  • Ngày 13.10 (Phiên trù bị)

- Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM và dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, nội quy đại hội, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt.

  • Ngày 14.10 (Phiên chính thức)

- Buổi sáng:

+ Khai mạc đại hội; công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

+ Lãnh đạo Đảng phát biểu chỉ đạo đại hội.

+ Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Đại hội theo dõi cầu truyền hình trực tiếp nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân.

- Buổi chiều: Thảo luận tại tổ đóng góp ý kiến các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất.

  • Ngày 15.10 (Phiên bế mạc)

- Phát biểu tham luận, thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện.

- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội XIV của Đảng ra mắt đại hội.

- Công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu, thông qua nghị quyết đại hội, phát biểu bế mạc đại hội.

Khám phá thêm chủ đề

