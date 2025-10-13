Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Những chỉ tiêu chiến lược của đô thị đáng sống

Từ ngày 13 - 15.10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Học viện Cán bộ TP.HCM (đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh) với sự tham dự của 550 đại biểu.

Đây là kỳ đại hội đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện TP.HCM có quy mô dân số hơn 14 triệu người, diện tích hơn 6.700 km2, đóng góp gần 1/4 GDP (tổng sản phẩm nội địa) và khoảng 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia.

Theo dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM, địa phương xác định mục tiêu đến năm 2030 - cột mốc 100 năm thành lập Đảng sẽ trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045), TP.HCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Để cụ thể hóa mục tiêu chiến lược trên, TP.HCM đặt ra 30 chỉ tiêu chủ yếu trên 5 lĩnh vực: kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng và an ninh, xây dựng Đảng.

Các chỉ tiêu kinh tế của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Các chỉ tiêu xã hội của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Các chỉ tiêu đô thị và môi trường của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Các chỉ tiêu quốc phòng - an ninh của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH