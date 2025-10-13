Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM ủng hộ đồng bào bị thiệt hại mưa lũ

Sáng 13.10, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, các đại biểu đã tích cực đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Thông tin về kinh phí ủng hộ sẽ được ban tổ chức công bố sau.

Trước đó, tại đại hội cấp trên cơ sở và phường, xã, đặc khu, đại biểu cũng tham gia đóng góp ủng hộ đồng bị thiệt hại nặng nề sau các cơn bão.

Trong những tháng qua, mưa bão để lại hậu quả nghiêm trọng cho nhiều địa phương. Vào tuần trước, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng đã phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ẢNH: BTC

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM tích cực đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ẢNH: BTC

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 - 15.10. Văn phòng Thành ủy TP.HCM thông báo đại hội không nhận quà tặng và hoa chúc mừng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đại hội có một cuộc cải cách lớn về tư duy và nhận thức về áp dụng triệt để công nghệ trong tổ chức, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Ban tổ chức không phát tài liệu giấy (trừ tài liệu mật). Toàn bộ nội dung, chương trình đại hội được đưa lên phần mềm đại hội số.

Trước phiên trù bị, đoàn đại biểu do Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (tại phường Long Bình) và dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại phường Sài Gòn).