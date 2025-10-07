Ông Trần Vũ Khiêm giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị

Ngày 7.10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phân công ông Trần Vũ Khiêm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Vũ Khiêm, tân Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Việc phân công nhân sự Thường trực Tỉnh ủy được thực hiện ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, bảo đảm sự liên tục trong chỉ đạo, điều hành và triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Vũ Khiêm (52 tuổi) có trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân Ngữ văn. Ông Khiêm từng là nhà báo, phóng viên Đài PT-TH Quảng Bình. Sau đó, ông lần lượt giữ nhiều chức vụ như: Thư ký tòa soạn Tạp chí Sinh hoạt Chi bộ; Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Tổng Biên tập Báo Quảng Bình; Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Quảng Bình.

Ngày 5.10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Trần Vũ Khiêm được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy.