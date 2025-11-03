Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Hơn 2.000 người chung tay khắc phục sạt lở đất ở Quảng Ngãi

Phạm Anh
Phạm Anh
03/11/2025 18:18 GMT+7

Tỉnh Quảng Ngãi huy động hơn 2.000 cán bộ và người dân chung tay khắc phục hậu quả sạt lở đất gây cô lập nhiều địa bàn vùng cao sau đợt mưa lũ lớn.

Ngày 3.11, ông Trần Hữu Thìn, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi), cho biết chính quyền xã Ngọc Linh phát động phong trào toàn dân cùng chung tay khắc phục sạt lở, thông đường, ổn định cuộc sống sau khi nhiều thôn, làng cùng vùng trồng sâm Ngọc Linh bị cô lập do sạt lở nặng. 

Ngay sau đó, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và người dân địa phương cùng vào cuộc hưởng ứng, khẩn trương san gạt đất đá, khơi thông các tuyến giao thông trọng điểm.

Quảng Ngãi Huy động sức mạnh cộng đồng khắc phục sạt lở đất - Ảnh 1.

Người dân xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) tham gia khắc phục tại điểm sạt lở giao thông

ẢNH: H.P

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cũng đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khẩn trương khắc phục sạt lở, sớm thông tuyến giao thông, khôi phục sản xuất với sinh hoạt cho người dân.

Quảng Ngãi Huy động sức mạnh cộng đồng khắc phục sạt lở đất - Ảnh 2.

Hàng chục người ở xã Ngọc Linh san gạt, mở đường giao thông vào các điểm thôn, làng, khu dân cư bị chia cắt

ẢNH: H.P

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng sạt lở, Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi đang tổ chức chuyến xe nghĩa tình thứ 3 mang theo 5 tấn gạo, mì gói, sữa, nước uống, bánh kẹo, quần áo, chăn màn, thuốc men và các nhu yếu phẩm lên tiếp tế cho xã Ngọc Linh. Tính đến nay, tổng lượng hàng cứu trợ của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi đã vượt 12,5 tấn.

Hôm nay 3.11, bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đã tiếp nhận 3 tỉ đồng, 1.000 thùng nước uống và 5 tấn gạo do Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam và Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trao tặng nhằm hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Quảng Ngãi Huy động sức mạnh cộng đồng khắc phục sạt lở đất - Ảnh 3.

Bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (thứ 5 từ phải sang), tiếp nhận tiền, nước uống và lương thực do Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam và Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn trao

ẢNH: H.P

Bà Minh bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng nghĩa tình của các doanh nghiệp, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ phân bổ nguồn hỗ trợ công khai, minh bạch, kịp thời đến đúng người dân đang gặp khó khăn, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Công an vượt lũ đưa 2 mẹ con đi lánh nạn

Quảng Ngãi: Công an vượt lũ đưa 2 mẹ con đi lánh nạn

Chiều nay 29.10, trong dòng nước lũ cuồn cuộn tràn về, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) chèo ghe đến tận nhà cứu hai mẹ con, làm nhiều người xúc động.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Ngãi xã Ngọc Linh UBND xã Ngọc Linh Sạt lở khắc phục sạt lở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận