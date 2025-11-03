Hơn 2.000 người chung tay khắc phục sạt lở đất ở Quảng Ngãi

Ngày 3.11, ông Trần Hữu Thìn, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi), cho biết chính quyền xã Ngọc Linh phát động phong trào toàn dân cùng chung tay khắc phục sạt lở, thông đường, ổn định cuộc sống sau khi nhiều thôn, làng cùng vùng trồng sâm Ngọc Linh bị cô lập do sạt lở nặng.

Ngay sau đó, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và người dân địa phương cùng vào cuộc hưởng ứng, khẩn trương san gạt đất đá, khơi thông các tuyến giao thông trọng điểm.

Người dân xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) tham gia khắc phục tại điểm sạt lở giao thông ẢNH: H.P

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cũng đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khẩn trương khắc phục sạt lở, sớm thông tuyến giao thông, khôi phục sản xuất với sinh hoạt cho người dân.



Hàng chục người ở xã Ngọc Linh san gạt, mở đường giao thông vào các điểm thôn, làng, khu dân cư bị chia cắt ẢNH: H.P

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng sạt lở, Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi đang tổ chức chuyến xe nghĩa tình thứ 3 mang theo 5 tấn gạo, mì gói, sữa, nước uống, bánh kẹo, quần áo, chăn màn, thuốc men và các nhu yếu phẩm lên tiếp tế cho xã Ngọc Linh. Tính đến nay, tổng lượng hàng cứu trợ của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi đã vượt 12,5 tấn.

Hôm nay 3.11, bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đã tiếp nhận 3 tỉ đồng, 1.000 thùng nước uống và 5 tấn gạo do Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam và Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trao tặng nhằm hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (thứ 5 từ phải sang), tiếp nhận tiền, nước uống và lương thực do Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam và Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn trao

ẢNH: H.P

Bà Minh bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng nghĩa tình của các doanh nghiệp, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ phân bổ nguồn hỗ trợ công khai, minh bạch, kịp thời đến đúng người dân đang gặp khó khăn, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả thiên tai.