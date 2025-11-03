Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: 100 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

Hải Phong
03/11/2025 15:51 GMT+7

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài chính trong chiều nay 3.11 phân bổ 100 tỉ đồng do trung ương hỗ trợ để đảm bảo kinh phí cho các địa phương, đơn vị chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đến chiều nay 3.11, tại xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi) vẫn còn 90 hộ dân bị cô lập do các tuyến đường dẫn vào trung tâm xã bị chia cắt. Công tác tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân chỉ có thể thực hiện bằng đường thủy, từ hồ Đăkđrinh qua.

Toàn xã Sơn Tây Hạ cũng xảy ra 53 điểm sạt lở, tuyến đường chính ĐH83 bị sạt gãy nhiều đoạn khiến việc đi lại giữa Sơn Tây Hạ và các xã lân cận bị gián đoạn. Giao thông của 170 hộ dân ở 2 thôn Đăk Pao và Đăk Panh hoàn toàn bị chia cắt.

Quảng Ngãi: Phân bổ 100 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 1.

Chuồng heo của dân ở Quảng Ngãi bị sập do sạt lở núi

ẢNH: H.P

Quảng Ngãi: Phân bổ 100 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 2.

Cầu Cây Sung ở xã Bình Minh (Quảng Ngãi) bị lũ cuốn trôi

ẢNH: H.P

Cụ thể, trên đoạn tuyến ĐH83 qua thôn Đăk Pao, có 10 điểm sạt lở với khối lượng khoảng 2.000 m³ đất đá, chiều dài hơn 200 m. Tại thôn Đăk Panh, tuyến đường bị sạt một điểm lớn, khối lượng khoảng 1.000 m³, dài khoảng 10 m.

Quảng Ngãi: Phân bổ 100 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 3.

Tuyến đường ĐH83 ở xã Sơn Tây Hạ bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: NGUYỄN THỊ TÌNH

Do mưa lớn kéo dài, việc khắc phục các điểm sạt lở gặp nhiều khó khăn. Trong khi chờ thông tuyến ĐH83, người dân Sơn Tây Hạ buộc phải di chuyển theo tuyến đường Sơn Tinh - Sơn Thượng (nay là Sơn Tây Hạ - Sơn Hà) để ra đồng bằng. Tuy nhiên, tuyến đường này bị lầy lội, xói lở nặng, người dân phải đi bộ hoặc khiêng xe máy qua các đoạn ngập sâu.

Ưu tiên thông các tuyến giao thông chính

Bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ, cho biết địa phương đang rất cần được hỗ trợ phương tiện, nhân lực để sớm thông tuyến, đảm bảo giao thông và ổn định đời sống cho người dân. "Chúng tôi cũng kiến nghị sớm đầu tư hoàn thiện 3,5 km tuyến Sơn Tinh - Sơn Thượng (đoạn qua xã Sơn Hà) để phục vụ công tác ứng phó thiên tai, giao thương và cứu hộ khẩn cấp", bà Tình nói.

Quảng Ngãi: Phân bổ 100 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi hỗ trợ người dân khi lũ dâng

ẢNH: TỊNH KHÊ

Trước tình hình thiệt hại nặng nề, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ngành, đặc biệt là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ. Các đơn vị cần cập nhật đầy đủ, chính xác tình hình thiệt hại, đặc biệt là về người và tài sản để tham mưu UBND tỉnh phương án hỗ trợ kịp thời.

Sở Tài chính được giao phân bổ 100 tỉ đồng do trung ương hỗ trợ ngay trong chiều nay 3.11 nhằm đảm bảo nguồn lực cho các địa phương, đơn vị chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, việc phân bổ gạo cứu trợ cho các địa phương phải hoàn thành trong chiều nay 3.11, chậm nhất là sáng mai 4.11.

Quảng Ngãi: Phân bổ 100 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 5.

Lực lượng quân đội hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân khi bị cô lập

ẢNH: TRỌNG QUỐC

Sở NN-MT phối hợp Sở Xây dựng được giao xây dựng quy trình ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, trình UBND tỉnh xem xét, công bố trước ngày 6.11. UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường tập trung toàn lực cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó ưu tiên thông các tuyến giao thông chính để người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, tính đến chiều qua 2.11, toàn tỉnh ghi nhận 8 người bị thương, 23 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 93 nhà hư hỏng và hơn 5.440 nhà dân bị ngập sâu trong nước do mưa lũ gây ra.

Bên cạnh đó, 28 điểm trường học, 2 trạm y tế và 2 nhà văn hóa bị hư hỏng nặng; khoảng 277 ha lúa và 541 ha đất nông nghiệp bị sa bồi, thủy phá; gần 5.600 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn 250 vị trí sạt lở ta luy, đất đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh. Ngoài ra, 287 tuyến đường xã bị hư hỏng nặng, nhiều nơi vẫn chưa thể khắc phục. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính hơn 850 tỉ đồng.

Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
