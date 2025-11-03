Tuyệt đối không để người dân nào không được hỗ trợ kịp thời trong mưa lũ

Tổng Bí thư trao hỗ trợ 100 tỉ đồng và 200 tấn gạo cho TP.Huế

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các Ủy viên T.Ư Đảng: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN; trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...

Hiện trên địa bàn TP.Huế còn 8/40 xã, phường bị ngập, mức ngập bình quân từ 0,3 - 0,5 m, có nơi sâu hơn. Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, đến 17 giờ ngày 1.11 trên địa bàn toàn thành phố còn hơn 5.975 ngôi nhà bị ngập với độ sâu từ 0,3 - 0,7 m, một số địa phương bị nặng như xã Quảng Điền, Phong Dinh, P.Hóa Châu; Phú Hồ. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến vùng bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, TP.Huế

Tại xã Quảng Điền, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm hỏi, động viên các gia đình thôn Khuông Phò Đông - địa bàn bị cô lập bởi mưa lũ trong những ngày qua. Tổng Bí thư chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra và mong người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Theo Tổng Bí thư, Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung nói chung và Huế nói riêng với tinh thần "lá lành đùm lá rách", kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt. Các lực lượng đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời.

Nhằm chia sẻ những khó khăn, thiệt hại to lớn đối với người dân Huế do ảnh hưởng bởi lũ lụt, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi kinh tế - xã hội sau thiên tai, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng hỗ trợ 100 tỉ đồng và 200 tấn gạo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Huế. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao tặng 45 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Quảng Điền bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Tiếp nối chương trình, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thị Thu Hà trao tặng quà hỗ trợ 20 tỉ đồng giúp nhân dân TP.Huế.

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác T.Ư đã nghe lãnh đạo TP.Huế báo cáo về công tác triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của TP.Huế trong công tác phòng ngừa và xử lý, khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo các yêu cầu hướng dẫn của T.Ư; chủ động rút ra những bài học, nguyên nhân phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Tổng Bí thư ghi nhận thành phố đã chỉ đạo quyết liệt và nhanh chóng, sát với tình hình diễn biến mưa lũ, qua đó cho thấy hiệu quả của vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đã ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động cung cấp thông tin, công khai, minh bạch và cảnh báo sớm đến người dân thông qua hệ thống chuyển đổi số. Người dân cũng đã chủ động ứng phó với tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau tại các khu vực sinh sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà nhân dân xã Quảng Điền Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh T.Ư, MTTQ VN, các ngành, địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế kịp thời hỗ trợ nhiều đợt nhằm bù đắp những thiệt hại của người dân. Các địa phương thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, có sự sát cánh của các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, là lực lượng xung kích kịp thời hướng dẫn nhân dân sơ tán, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống và khắc phục sau lũ lụt, góp phần hạn chế những khó khăn và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư lưu ý, tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương và nhân dân TP.Huế tuyệt đối không được chủ quan. Công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cần tiếp tục chủ động từ sớm; xác định việc phòng chống bão lũ, phòng chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Về những đề xuất của địa phương nhằm hạn chế ngập lụt trên địa bàn TP.Huế, Tổng Bí thư nhấn mạnh Chính phủ chỉ đạo địa phương tập trung đầu tư xây dựng, củng cố các công trình hồ chứa nước, đê biển để bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân trước các đợt mưa lũ. Đánh giá cao các lực lượng hỗ trợ rất tích cực, kịp thời và đồng bộ, Tổng Bí thư yêu cầu, khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ để các học sinh sớm trở lại trường học và cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.