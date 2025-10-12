Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công trường phổ thông nội trú ở Nghệ An

Dự án được xây dựng trên diện tích 5,5 ha, kinh phí gần 240 tỉ đồng từ nguồn vốn nhà nước và xã hội hóa. Công trình được đầu tư hiện đại, đồng bộ với 49 lớp học, đầy đủ các hạng mục: phòng học, phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm, khu tăng gia sản xuất..., đáp ứng nhu cầu cho hơn 1.900 học sinh khu vực biên giới học tập.

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư cho biết chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn. Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Nghệ An và xã Na Ngoi coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải làm thật tốt, thật nhanh và thật hiệu quả. Các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát cần thực hiện thi công bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới; phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên ẢNH: TTXVN

Chiều cùng ngày, trong chuyến công tác tại Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác T.Ư đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Bác Hồ và tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An.

Tại đền Chung Sơn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với song thân phụ mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân yêu trong gia đình của Người.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Tổng Bí thư và đoàn công tác bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc VN và nhân dân thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Na Ngoi ẢNH: K.H

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác tiếp tục đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới; nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tổng Bí thư và đoàn công tác cũng đã tới thăm hỏi, tặng quà Mẹ VN anh hùng Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1933), tại nhà số 9 Nguyễn Công Trứ, P.Trường Vinh (Nghệ An).

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên Tối 10.10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao VN đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10.10.1945 - 10.10.2025) tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng. Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì buổi lễ. Sáng 11.10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao VN đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 - 11.10, theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un.



