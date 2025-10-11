Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công trường phổ thông nội trú ở Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
11/10/2025 15:35 GMT+7

Sáng 11.10, tại xã biên giới Na Ngoi (Nghệ An), Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi.

Đây là ngôi trường được triển khai theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Na Ngoi là xã biên giới giáp với Lào, hơn 98% là người dân tộc thiểu số, gồm các dân tộc: Mông, Thái, Khơ Mú, cách trung tâm tỉnh Nghệ An khoảng 250 km, thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

Tổng bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công trường học ở Nghệ An - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi

ẢNH: B.P

Dự án trường học này được xây dựng trên diện tích 5,5 ha, kinh phí gần 240 tỉ đồng từ nguồn vốn nhà nước và xã hội hóa. Công trình được đầu tư hiện đại, đồng bộ với 49 lớp học, đầy đủ các hạng mục: phòng học, phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm, khu tăng gia sản xuất...

Sau khi hoàn thành, Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi đáp ứng nhu cầu cho hơn 1.900 học sinh khu vực biên giới.

Tổng bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công trường học ở Nghệ An - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ khởi công

ẢNH: B.P

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Xây dựng trường lớp không chỉ để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên, cột mốc.

Tổng bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công trường học ở Nghệ An - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng nhà trường bức ảnh “Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh”

ẢNH: B.P

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Nghệ An và xã Na Ngoi coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải làm thật tốt, thật nhanh và thật hiệu quả. 

Các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát cần thực hiện thi công bằng cả tấm lòng, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới; phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên.

