Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì buổi lễ. Tại quảng trường Kim Nhật Thành, loạt pháo đại bác được bắn trước khi đội danh dự tiến vào lễ diễu hành.

Các biểu ngữ được giăng trên nhiều khinh khí cầu lớn treo tại quảng trường trung tâm Bình Nhưỡng. Trên các tòa nhà xung quanh quảng trường, hàng loạt lá cờ búa liềm màu đỏ của Đảng Lao động và quốc kỳ Triều Tiên bay phấp phới.

Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, gửi lời cảm ơn tới các vị khách từ nhiều tầng lớp và bạn bè quốc tế đã đến dự lễ duyệt binh; cảm ơn nhân dân toàn quốc đã làm hết sức mình hướng tới tháng 10 đầy vinh quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định, Đảng Lao động Triều Tiên luôn coi sự nghiệp chủ nghĩa xã hội mà nhân dân đã tự chọn, tự hướng tới như của chính mình; đồng thời bày tỏ, nhân dân Triều Tiên đời đời ghi nhớ và biết ơn quân đội đã hiến thân, hiến máu vì lịch sử vĩ đại của Tổ quốc, vì sự tôn nghiêm và danh dự của quốc gia, vì những thành quả của cách mạng.

Quang cảnh Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ẢNH: TTXVN

Cuộc duyệt binh của các lực lượng vũ trang của Triều Tiên là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Sáng nay 11.10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 - 11.10, theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un.

Tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Triều Tiên có: Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Im Chon In.

Các lãnh đạo Triều Tiên tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng ẢNH: TTXVN

Về phía Việt Nam có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh; đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Tại cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí chân tình, hữu nghị và cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tổng thể về tình hình mỗi nước, quan hệ Việt Nam - Triều Tiên và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, hợp tác địa phương nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, nghiên cứu khả năng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng mong muốn hai bên mở rộng các lĩnh vực hợp tác thế mạnh có nhiều tiềm năng như văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước.

Đánh giá cao và tán thành các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau và cùng điều phối tại các diễn đàn đa phương như Liên Hiệp Quốc, Diễn đàn khu vực của ASEAN…

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai nước, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.