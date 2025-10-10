Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Trung Quốc và Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất

Tối 10.10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Trong không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy và cởi mở, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua, nổi bật là tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết; hợp tác an ninh - quốc phòng được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch tăng trưởng vượt bậc; kết nối chiến lược phát triển, nhất là kết nối đường sắt được triển khai mạnh mẽ; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên nâng cao tin cậy chính trị để lan tỏa, dẫn dắt toàn diện các lĩnh vực hợp tác, tổ chức tốt phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; phát huy vai trò trụ cột của các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, công an.

Về hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư mong hai bên tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, chuyển biến thực sự rõ nét các lĩnh vực hợp tác, từ cam kết thành kết quả, từ tiềm năng thành hiện thực, nhất là trong việc mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam, tăng xuất khẩu điện sang Việt Nam, dành ưu tiên cao để sớm hoàn thành 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước; tăng cường hợp tác đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ trở thành điểm sáng hợp tác mới.

Với mong muốn vun đắp tình cảm hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên ủng hộ các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng tăng cường giao lưu; tuyên truyền tích cực về tình hữu nghị Việt - Trung và thành quả phát triển của mỗi nước.

Đề nghị Trung Quốc hỗ trợ mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác du lịch. Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai nước, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam, luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, nhấn mạnh thời gian tới hai bên cần đẩy nhanh cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng dân ý, kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng trên biển, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã có cuộc gặp Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ẢNH: TTXVN

Ông Medvedev chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Putin tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi của Chính phủ và người dân Nga tới nhân dân Việt Nam; chia sẻ những mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Đảng nước Nga Thống nhất, coi đây là nền tảng để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương; nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một coi Nga là đối tác chiến lược quan trọng, mong muốn cùng Nga mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy kênh hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga Thống nhất, hoan nghênh việc giao lưu giữa thế hệ trẻ hai Đảng và hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng nước Nga thống nhất.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy, trên cơ sở các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây, hai bên đang tích cực triển khai các thỏa thuận, cam kết hợp tác trên các lĩnh vực; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả Kế hoạch tổng thể về hợp tác Việt Nam - Nga đến năm 2030 và các thoả thuận đã đạt được thời gian qua; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư.

Tháo gỡ rào cản, mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau; tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực; mở rộng hợp tác địa phương, giao thông vận tải; nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước thăm nhau, thúc đẩy hợp tác năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, đẩy mạnh hợp tác lao động, trong đó có lao động nông nghiệp.