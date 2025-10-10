Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Phòng trưng bày các kỷ vật của Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong-il. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm viết Sổ lưu niệm chia sẻ: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam vô cùng xúc động đến thăm Cung Thái Dương Kumsusan, nơi an nghỉ vĩnh hằng của hai lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong-il, người bạn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong-il tại Cung Thái Dương ở thủ đô Bình Nhưỡng ẢNH: TTXVN

Sinh thời, Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong-il đã dành trọn đời vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội cho nhân dân và đất nước Triều Tiên, đặt nền móng xây dựng và phát triển mối quan hệ, tình đoàn kết giữa nhân dân Triều Tiên và Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tri ân và ghi nhớ những công lao đóng góp to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo tiền bối như Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong-il và ngày nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; nguyện đem hết sức mình tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, đoàn kết, phát triển Việt Nam - Triều Tiên đáp ứng lợi ích quốc gia và cuộc sống giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Vạn Cảnh Đài, thăm quê hương của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ngôi nhà nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành sinh ra và lớn lên được bảo tồn nguyên trạng, có kiến trúc nhà dân gian truyền thống Triều Tiên với vật liệu gỗ, mái lá, kết cấu vững chắc và giản dị.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Vạn Cảnh Đài - quê hương của Chủ tịch Kim Nhật Thành ẢNH: TTXVN

Ngôi nhà trưng bày ảnh của ông bà, bố mẹ và các em của Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng các vật dụng sinh hoạt của gia đình như bếp củi, đồ dùng nấu ăn, dụng cụ nông nghiệp, phản ánh cuộc sống bình dị nhưng giàu truyền thống yêu nước, cách mạng của gia đình Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Cũng trong chiều 10.10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Bảo tàng Phát triển nghệ thuật âm nhạc chủ thể, nơi thể hiện một cách tổng hợp và trực quan quá trình lịch sử phát triển của nghệ thuật âm nhạc cách mạng Triều Tiên.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi Sổ lưu niệm bày tỏ cảm phục sự hiểu biết, tài năng âm nhạc cũng như sự quan tâm về văn hóa, âm nhạc chủ thể của các nhà lãnh đạo Triều Tiên. Văn hóa - Âm nhạc là cội nguồn của sức mạnh, có thể vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để giành thắng lợi và đi đến toàn thắng. Văn hóa - Âm nhạc cũng là sự hưởng thụ của nhân dân, mọi người dân đều được sống trong hòa bình, được hưởng thụ những gì văn minh nhất của con người.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc đất nước và nhân dân Triều Tiên tiếp tục phát triển phồn vinh, hạnh phúc như những điều mà các thế hệ lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ đạo và xây dựng từ trái tim và hiểu biết của mình.