Tổng Bí thư Tô Lâm khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh nhấn mạnh, công trình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên là niềm vui của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui của nhân dân Triều Tiên, bởi trong quá trình xây dựng luôn nhận được sự ủng hộ của cơ quan chức năng và nhân dân Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Jo Yong Won tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Jo Yong Won đã cắt băng khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh đã báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ Việt Nam - Triều Tiên thời gian qua; việc cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên luôn giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên ẢNH: TTXVN

Phát biểu bày tỏ vui mừng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên và gửi tới tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gia đình lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên lần này là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên (31.1.1950 - 31.1.2025).

Đây là dịp quan trọng để khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên.

Tổng Bí thư chia sẻ những khó khăn, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển với nhiều dấu ấn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tại Triều Tiên, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước, thúc đẩy hai bên duy trì, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp lợi ích của mỗi nước, luật pháp và quy định của mỗi nước cũng như quốc tế, có lợi cho việc duy trì hòa bình, phát triển của khu vực; thúc đẩy các hoạt động giao lưu phù hợp với nhu cầu của hai bên, giao lưu giữa nhân dân hai nước...

Đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ đối ngoại; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và sở tại; phát huy tinh thần "tương thân, tương ái" cùng nhau ổn định cuộc sống.



